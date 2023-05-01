بلدية الشارقة تنظم 25 ألف زيارة تفتيشية لرصد السلوكيات السلبية خلال 3 أشهر

نظمت بلدية مدينة الشارقة خلال الربع الأول من العام الجاري 25.294 زيارة تفتيشية على كافة مناطق المدينة، لرصد السلوكيات السلبية والمشوهة للمظهر العام أو تلك التي تسبب إزعاجاً للسكان، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيالها، بهدف تعزيز المظهر الجمالي والحضاري للإمارة، وتوفير بيئة مثالية للقاطنين والزوّار، حيث تعمل فرق التفتيش البلدي والدوريات التابعة للبلدية على التعامل مع البلاغات على وجه السرعة وتواصل العمل على مدار الساعة من أجل راحة وسلامة المجتمع.

وفي هذا السياق أكد مدير إدارة الرقابة والتفتيش بالوكالة في بلدية مدينة الشارقة، خليفة بوغانم السويدي، أن المظهر الجمالي من أبرز اهتمامات البلدية وتحرص دائماً على المحافظة عليه وتعزيزه بصورة ترسخ مكانة الإمارة العالمية كمدينة جاذبة للعيش وقضاء أمتع الأوقات، ووجهة سياحية متفردة يقصدها الزوّار والسياح من مختلف دول العالم، وتعتبر الزيارات التفتيشية المستمرة على مدار الساعة من الأولويات لدى البلدية وضمن جهودها المستمرة لرصد كل المشوهات وتوعية الجمهور في ذات الوقت بعدم ممارسة أية ممارسات سلبية، باعتبار المجتمع شريكاً رئيسياً في المحافظة على المظهر الجمالي للإمارة الباسمة.

وأوضح أن هذه الزيارات والحملات تستهدف إزالة الأسواق العشوائية والعزب المخالفة والمركبات المهملة وضبط أية مواد محظورة، وغيرها من السلوكيات التي تؤثر سلباً على الفرد والمجتمع وعلى المظهر العام ككل، مشيراً إلى أن فرق التفتيش البلدي تواصل العمل على مدار الساعة لرصد مثل هذه السلوكيات واتخاذ اللازم تجاهها.

وأفاد مدير إدارة الرقابة والتفتيش بالوكالة أن البلدية حجزت خلال الربع الأول من العام الجاري 1527 مركبة مشوّهة للمظهر العام، جرّاء تركها لفترات طويلة دون اهتمام أو نظافة حيث أدى تراكم الغبار والأتربة عليها إلى طمس معالمها، كما استقبلت البلدية في الوقت ذاته 1461 طلب فك حجز مركبات.