«طرق دبي» تنفذ طرقاً داخلية في 5 مناطق بالقصيص الصناعية

أرست هيئة الطرق والمواصلات في دبي عقد مشروع تنفيذ طرق داخلية وأعمال إنارة في مناطق القصيص الصناعية (1و2و3و4و5)، وتتضمن تنفيذ 32 طريقاً بطول 10 كيلومترات، وإنارة بطول نحو 43 ألف متر، وتسهم أعمال رصف الطرق في زيادة طاقتها الاستيعابية بنسبة 200%، حيث سترتفع من 500 سيارة في الساعة في الاتجاهين، إلى 1500 سيارة في الساعة في الاتجاهين، وتقليل زمن الرحلة بنسبة 60%، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتعليمات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتطوير وتحسين البنية التحتية الأساسية في المناطق السكنية والصناعية، لتلبية احتياجات التمدد والانتشار السكاني والعمراني في الإمارة، والارتقاء بجودة الحياة، وتحقيق السعادة والرفاهية للسكان.

وقال المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر الطاير، إن تنفيذ مشروع الطرق الداخلية، يأتي في إطار حرص الهيئة على تطوير البنية التحتية الأساسية من أعمال الطرق والإنارة، وتصريف مياه الأمطار في المناطق السكنية والصناعية، مشيراً إلى أن مشروع الطرق الداخلية (المحلية والتجميعية) في مناطق القصيص الصناعية، يسهم في ربط مناطق القصيص الصناعية، التي تخدمها أربعة شوارع رئيسة، (عمان، وبيروت، وحلب، ودمشق)، وتحسين المداخل والمخارج، المؤدية لأكثر من 320 ورشة، و25 مبنى سكنياً، والمحال التجارية، والمناطق التعليمية، وتقدر الكثافة السكانية في المنطقة بنحو 60 ألف نسمة.

وتابع أن الهيئة تنفذ أعمال طرق داخلية وإنارة، في أربع مناطق سكنية، هي مرغم ولهباب والليسيلي وحتا، بطول 37 كيلومتراً، منها أعمال طرق بطول 21 كيلومتراً، وأعمال إنارة بطول 16 كيلومتراً، متوقعاً الانتهاء من المشروع في نهاية العام الجاري.

ويتضمن مشروع الطرق الداخلية في منطقة لهباب، رصف طرق بطول أربعة كيلومترات، مع أعمال البنية التحتية التي تتضمن إنشاء شبكة صرف مياه الأمطار، وأعمال إنارة للشوارع، كما تشمل تنفيذ أعمال إنارة للطرق القائمة في منطقة لهباب على شارع دبي ـ حتا بجانب مضمار لهباب لسباق الجمال بطول كيلومترين، ويخدم المشروع أكثر من 3000 نسمة يقطنون في المنطقة، ويسهم المشروع في تحسين ربط المنطقة السكنية قيد التطوير مع شبكة الطرق. ويبلغ طول الطرق التي سيتم تنفيذها في منطقة الليسيلي نحو سبعة كيلومترات، وتشمل أيضاً تنفيذ أعمال إنارة للطرق القائمة في منطقة سيح السلم بالقرب من لاست إكزت وبحيرات القدرة، بطول يزيد على 14 كيلومتراً، ويخدم المشروع نحو 2900 نسمة يقطنون في المنطقة، ويسهم المشروع في تحسين مداخل ومخارج المنطقة.

ويشمل المشروع تنفيذ طرق بطول كيلومترين في منطقة حتا، وتحديداً في مناطق صعير والسلمي وسهيلة، إلى جانب أعمال البنية التحتية التي تتضمن إنشاء شبكة صرف مياه الأمطار، وأعمال إنارة للشوارع، ويخدم المشروع نحو 6000 نسمة يقطنون في المناطق، ويسهم المشروع في تحسين المداخل والمخارج، وتحسين ربط المنطقة السكنية قيد التطوير مع شبكة الطرق.