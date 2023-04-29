فرص عمل لطلبة الجامعات

قدمت 27 شركة ناشئة مدعومة من مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) 100 فرصة عمل، موزعة ما بين دائمة وبشكل جزئي وتدريبية، لأكثر من 500 طالب جامعي من الباحثين عن فرص عمل خلال فعاليات «معرض التوظيف للشركات الناشئة»، الذي نظمه «شراع» بالتعاون مع الجامعة الأميركية في الشارقة، بمقر الجامعة، وقدّم من خلاله منصة تفاعلية للحوارات والنقاشات مع نخبة من كبار المبتكرين ورواد الأعمال من دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

وكشفت الشركات الناشئة خلال المعرض الذي أقيم بالتعاون مع «الهلال للمشاريع» عن المناصب التي تحتاجها في أعمالها داخل الشارقة ومختلف إمارات الدولة، وشملت المبيعات وتنمية الأعمال واستراتيجية المنتج وتطوير المنتج والتسويق وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات والتصميم الغرافيكي وإدارة الشؤون المالية والهندسة وإدارة البيانات وإدارة علاقات العملاء والتصوير والتحرير وصناعة المحتوى، سواء بدوام كامل أو جزئي أو حر أو تدريب داخلي، لتلبية احتياجات شريحة واسعة من الطلاب.

وتبادلت الشركات الناشئة المشاركة خبراتها وتجاربها ورؤاها خلال المعرض، مقدمةً نصائح للطلاب مع التركيز على توفير معلومات مباشرة لهم حول العمل في شركة ناشئة، إضافة إلى مناقشة جملة من الموضوعات تشمل تحديات ومزايا العمل في شركة ناشئة والثقافة المؤسسية داخل الشركات، والنمو المهني، وغيرها من الموضوعات المهمة.