شراكة لتوظيف طلبة «بوليتكنك أبوظبي»

أبرم معهد التكنولوجيا التطبيقية، التابع لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، شراكة مع شركة «هانيويل ميدل إيست ليمتد»، لتوفير فرص العمل والتدريب المتخصص لنخبة من خريجي وطلبة بوليتكنك أبوظبي التابع للمعهد، وذلك وفقاً لسياسة ومعايير «هانيويل».

وقع اتفاقية الشراكة مدير عام المعهد الدكتور أحمد عبدالمنان العور، ومدير أول شركة «هانيويل ميدل إيست ليمتد» لوكا ماريانو، في مقر مجمع التكنولوجيا التطبيقية بمدينة محمد بن زايد بأبوظبي، وبحضور مدير بوليتكنك أبوظبي الدكتور علي هلال النقبي، ونخبة من المسؤولين.

وقال الدكتور أحمد عبدالمنان العور، إن الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية «أبوظبي التقني» لربط المخرجات الوطنية بالوظائف المتخصصة المطلوبة في سوق العمل منذ وقت مبكر، حيث تنص على إنشاء مختبر مشترك للتدريب المتطور، يطرح ثلاثة أنواع من البرامج التدريبية المتخصصة: الأول لخريجي «بوليتكنك أبوظبي»، والثاني التدريب الوظيفي أثناء الدراسة لنخبة من طلبة البوليتكنك، والثالث برامج تستهدف تنمية المهارات الحياتية للطلبة وتحفيز الجاهزية للعمل أثناء الدراسة.