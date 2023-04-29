بلدية الفجيرة تدمج تطبيقاتها الذكية

أكدت بلدية الفجيرة دمج تطبيقاتها الذكية عبر تطبيق موحد بهدف تسهيل الوصول لخدماتها وتسريع إنجاز المعاملات الإلكترونية.

وذكرت أن تطبيقاتها نجحت في تحقيق أرقام قياسية للمعاملات الالكترونية، مؤكدة أن النتائج والبيانات التي رصدت تفاعل المتعاملين مع الخدمات الذكية كانت إيجابية، خصوصاً أنها شكلت النسبة الأعلى في طلب الخدمات، مقارنه مع المركز الرئيس في مبنى البلدية.

وأكدت أن تطبيق «سمارت فجيرة» هو جزء من خطة البلدية لتوفير قنوات ذكية تفاعلية للأفراد والشركات الذين يعيشون في الإمارة، إذ يوفر المعلومات والخدمات المرتبطة بقطاعات البلدية، إضافة إلى إرسال الإخطارات للعملاء لاطلاعهم على الخدمات.

وتابعت أن التطبيقات الذكية والموقع الإلكتروني نجحا في تفعيل 15 قسما تتيح الوصول للخدمات التي يرغب بها المتعامل بـ«كبسة زر»، دون حاجة للذهاب إلى مبنى البلدية.