سيف بن زايد يهنىء مكتوم بن محمد وأحمد بن محمد

بارك الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، للشيخ مكتوم بن محمد وللشيخ أحمد بن محمد بمناسبة تعيينهم نائبا أول ونائبا ثانيا في إمارة دبي.

وقال سموه في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أبارك للشيخ مكتوم بن محمد بتعيينه نائباً أول، وللشيخ أحمد بن محمد بتعيينه نائباً ثانياً لحاكم دبي، وأهنئهما على الثقة الغالية لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، متمنياً لهما التوفيق في خدمة الوطن والقيادة الرشيدة".