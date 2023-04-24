حاكم الشارقة يعتمد 834 وظيفة في الشارقة

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة 834 وظيفة في إمارة الشارقة، تشمل 545 وظيفة ضمن مشروع الإحلال في شرطة الشارقة، و30 وظيفة في مشروعات هيئة تنفيذ المبادرات في كلباء، و16 وظيفة في مشروعات هيئة تنفيذ المبادرات في الذيد، و22 وظيفة في مشروعات هيئة تنفيذ المبادرات خورفكان.

كما تشمل 10 وظائف في مشروعات هيئة تنفيذ المبادرات دبا الحصن و8 وظائف في مشروعات هيئة تنفيذ المبادرات مدينة الشارقة و50 وظيفة في جامعة كلباء و50 وظيفة في جامعة الذيد و25 وظيفة في مبنى مزرعة القمح و18 وظيفة في مرعى مليحة و30 وظيفة في مرعى النزهة في المدام و30 وظيفة في مرعى وشاح في الذيد.