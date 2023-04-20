حمدان بن محمد يوجّه بإعفاء 426 مواطناً من سداد قروض إسكان بـ 146 مليون درهم

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، بإعفاء 426 مواطناً من ذوي الدخل المحدود ومن أسر المتوفين من سداد قروض الإسكان المتبقية عليهم، والبالغة قيمتها 146 مليون درهم. ووجّه سموه اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين بمتابعة تنفيذ القرار.

وقال سموه في تغريدة على «تويتر»: «وجهنا بإعفاء 426 مواطناً من ذوي الدخل المحدود من سداد قروض الإسكان المتبقية عليهم. مستمرون في تنفيذ المبادرات وتوفير كل الدعم لتعزيز المستوى المعيشي لكل المواطنين في دبي».

وتأتي هذه الإعفاءات تزامناً مع عيد الفطر، وانطلاقاً من حرص القيادة على تلبية احتياجات المواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم، وتعكس اهتمامها بأوضاع المواطنين وحرصها على رعايتهم.