فلكيون: رؤية هلال شوال اليوم غير ممكنة بالعين المجردة

أصدر 25 متخصصاً في علوم الفلك من 13 دولة عربية بياناً مشتركاً حول عدم إمكانية رؤية الهلال شهر شوال اليوم الخميس بالعين المجردة من العالم العربي والإسلامي.

وأشار البيان إلى أن وجود الهلال في السماء لمدة قصيرة بعد غروب الشمس لا يكفي للقول بإمكانية رؤيته، بل حتى مدة مكثه وعمره هي عوامل غير كافية للتنبؤ برؤيته، وقد كتب المتخصصون المسلمون وغير المسلمين العديد من الأبحاث حول هذه المسألة.

ولفت إلى أنه من أهم العوامل المحددة لإمكانية رؤية الهلال بُعد القمر عن الشمس بالدرجات، وقد بحث هذه المسألة العديد من العلماء.

وأكد أنه لا يمكن أن يتوهم أحد أن مسألة رؤية الهلال لم تبحث من قبل علمائنا، فقد وضع أجدادنا المسلمون العديد من معايير رؤية الهلال أيضاً.

وذكر البيان أن جميع المعايير السابقة، قديمها وحديثها، تبيّن أن رؤية الهلال يوم الخميس غير ممكنة بالعين المجردة من العالم العربي، فهذا التوقع ليس رأياً لشخص أو جهة، بل هو إجماع من قبل متخصصين أشبعوا هذه المسألة بحثاً.