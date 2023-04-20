الشرطة تحذر من حوادث «النعاس» أثناء القيادة

حذر مدير إدارة مرور المناطق الخارجية بالإنابة في شرطة أبوظبي، العقيد عبدالله يوسف السويدي، من أن النعاس خلال قيادة المركبات يتسبب في حوادث تؤدي إلى وفيات وإصابات بليغة.

ودعا السائقين إلى أخذ قسط كافٍ من النوم قبل القيادة وترك مسافة أمان كافية خصوصاً في شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أن مديرية المرور والدوريات نفذت أخيراً حملات في المدن العمالية، ركزت على تعزيز الوعي بالالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور وبالسرعات القانونية المقررة.

وأكد السويدي على أهمية التقيد التام بربط حزام الأمان، وعدم الانشغال عن الطريق أثناء القيادة، وعدم تجاوز الإشارات الضوئية، واستخدام الإشارات الجانبية في حالة تغيير المسار من حارة إلى أخرى، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، وإعطاء الأولوية لعبور المشاة.

وذكر أن الحملة تضمنت عرض وتوزيع كتيبات وأفلام توعية رقمية وعقد محاضرات تثقيفية للعمال من السائقين ومستخدمي الطريق بضرورة الالتزام بالعبور الآمن من المواقع المخصصة لهم على الطرق واستخدام الجسور والأنفاق.

وحث السائقين على ضرورة الانتباه لحركة المشاة وإعطاءهم الأولوية في العبور الآمن في المواقع المخصصة لعبورهم، وتخفيف السرعات في المناطق السكنية والتجمعات البشرية.

وأطلقت شرطة أبوظبي منذ بداية الشهر الفضيل حملات توعية بالظواهر السلبية التي يتم رصدها على الطرق في شهر رمضان، مؤكدة أهمية رفع الوعي المروري للالتزام بقانون السير وأنظمة وقواعد المرور، والحد من الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بليغة، وغرس قيمة احترام قواعد المرور وتجنب السلوكيات الخاطئة أثناء القيادة.

ونفذت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي نقاطاً توعوية مرورية ميدانية في إمارة أبوظبي وذلك بهدف تعزيز السلامة المرورية للسائقين ومستخدمي الطريق خلال شهر رمضان المبارك.

ونبهت إلى أن الصيام قد يكون له تأثيرات في السائقين مع انخفاض نسبة السكر في الدم والذي يؤثر في الانتباه والتركيز والرؤية، مشيرة إلى أهمية ردود أفعال السائقين الإيجابية والتيقظ لما يدور حولهم من أحداث أثناء قيادة المركبة.

كما نبهت المديرية إلى أن الانشغال بغير الطريق يؤدي إلى الانحراف المفاجئ للمركبة بسبب استخدام الهاتف لتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أو إجراء مكالمة، أو التقاط الصور التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة ووقوع حوادث مرورية نتيجة عدم الانتباه للطريق أثناء القيادة.

تعزيز السلامة المرورية

نفذت مديرية المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، حملة توعية مرورية ميدانية في المدن العمالية بمنطقة المصفح والمدينة العمالية في المفرق ومدينة السلام في «حميم» في إمارة أبوظبي وذلك بهدف تعزيز السلامة المرورية للسائقين ومستخدمي الطريق خلال شهر رمضان المبارك.