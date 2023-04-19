كهرباء الشارقة تنجز المرحلة الأولى من مبادرة ترشيد الاستهلاك في 3916 منزلاً

أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة المرحلة الأولى من مبادرة تركيب أجهزة وأدوات الترشيد في المنازل مجاناً التي أطلقتها الهيئة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، بشأن تخصيص 20 مليون درهم لتأهيل المنازل بتقنيات حديثة موفرة للكهرباء والماء وفقاً لدراسات الاستهلاك، حيث استهدفت المرحلة الأولى تركيب أجهزة وتقنيات حديثة موفرة للمياه بعدد 3916 منزل في مختلف مدن الإمارة وتم خلال المرحلة الأولى تركيب 20.206 ألف قطعة ترشيد للمياه في عدد 147 منطقة بمختلف مدن إمارة الشارقة، كما تم حصر الأدوات والأجهزة اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء في عدد 2900 منزل سيتم البدء في تركيبها خلال المرحلة الثانية من المبادرة.

وأكد رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة سعيد سلطان السويدي، حرص الهيئة على نشر الوعي بالاستخدام الأمثل للطاقة والمياه ، وتطبيق أفضل الممارسات في مجال ترشيد الاستهلاك ، لخفض معدلات الهدر والحفاظ على البيئة وتخفيض قيمة الفواتير.

وأوضح أن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة بتخصيص 20 مليون درهم لتأهيل المنازل بتقنيات حديثة موفرة للكهرباء و الماء وفقاً لدراسات الاستهلاك تأتي في إطار حرص سموه على تنمية الوعي وإطلاق المبادرات الهادفة للحفاظ على البيئة وتنمية الوعي بالقضايا الحيوية وترسيخ مكانة إمارة الشارقة الحضارية وريادتها في الحفاظ على البيئة على مستوى المنطقة.

وأشار إلى أن الطلب على الكهرباء والماء يزداد سنوياً بمعدلات عالية ، مما يتطلب استثمارات سنوية كبيرة لمجابهة النمو المتزايد في الاستهلاك ويسهم ترشيد الاستهلاك وحسن إدارة الطلب على الطاقة في تحسين استغلال الموارد ورفع كفاءة استخدامها، وتخفيض التكاليف.

وأكد مدير عام هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عبدالله عبدالرحمن الشامسي، أن الهيئة أنجزت المرحلة الأولى من تركيب تقنيات وأدوات الترشيد في وقت قياسي وبجودة عالية وتضمنت المرحلة الأولى من المبادرة بالإضافة لتركيب الأجهزة والأدوات المرشدة للمياه في 3916 منزل وحصر احتياجات 2900 منزل من أجهزة وأدوات ترشيد استهلاك الكهرباء ، تنظيم عدد من الفعاليات لتوعية أصحاب المنازل بأفضل الممارسات واتخاذ عدد من الإجراءات لضمان الاستخدام الأمثل للطاقة والمياه واستهدفت مختلف فئات المجتمع وخاصة الفئات المدرجة ضمن دائرة الخدمات الاجتماعية.

واستهدفت المرحلة الأولى تركيب قطع وأدوات ترشيد المياه في 2575 منزلا بمدينة الشارقة تم تزويدها بعدد 16.220 قطعة مرشدة وعدد 661 منزلا في مدينة خورفكان تم تركيب 2.025 قطعة مرشدة لها وفي مدينة كلباء 625 منزل تم تزويدها بعدد 1.444 من الأجهزة والقطع المرشدة وفي المنطقة الوسطى 55 منزل تم تزويدها بعدد 517 قطعة مرشدة.