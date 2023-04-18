بلدية عجمان: مجانية المواقف خلال عطلة عيد الفطر.. وحملات دورية مكثفة على منشآت تحضير الغذاء

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عن إنهاء كافة التجهيزات لاستقبال عيد الفطر السعيد، حيث تستمر الدائرة في استقبال معاملات الجمهور المتعلقة بجميع خدمات الدائرة عبر القنوات الإلكترونية والذكية فقط، وذلك في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات لسكان الإمارة والزوار والسياح، كاشفة عن إعفاء جميع المواقف الخاضعة للرسوم خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

وأعدت الدائرة خطة شاملة لتنفيذ حملات التفتيش والرقابة على المنشآت الغذائية والصحية، والتي يزداد الإقبال عليها خلال فترات الأعياد بما يساهم في الحفاظ على الصحة العامة بالمجتمع، وتستمر فرق التفتيش بالعمل على مدار الساعة لمتابعة استيفاء والتزام المنشآت بالمتطلبات الصحية.

ويواصل المفتشون عملهم للتأكد من التزام جميع المنشآت بالقوانين واللوائح الصحية المعتمدة بما يضمن صحة وسلامة أفراد المجتمع حيث تسعي الدائرة لتعزيز ثقافة الرقابة الذاتية لدي أصحاب المنشآت والعاملين بها لضمان الالتزام المستمر بالقوانين واللوائح الصحية.

وتستمر عمليات التفتيش بقسم التجارة الغذائية خلال فترة عيد الفطر السعيد للرقابة على الشحنات الغذائية المستوردة بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين بما يضمن تسيير الواردات الغذائية للإمارة والدولة وتعزيز الأمن الغذائي بالدولة وتسهيل الإجراءات على المتعاملين باستخدام الخدمات الإلكترونية للدائرة وأنظمة العمل المستخدمة لخدمة المتعاملين.

وفي سياق متصل زينت الدائرة شوارع الإمارة والحدائق والميادين والجسور بالإمارة ومنطقتي مصفوت والمنامة، بعبارات التهنئة واللوحات المضاءة التي تعكس فرحة الجماهير بعيد الفطر السعيد.

وأعلنت إدارة الزراعة والحدائق عن افتتاح كافة الحدائق والمرافق العامة خلال أيام عيد الفطر السعيد من الساعة 4 عصراً حتى الحادية عشر مساءً على أن تستقبل حديقة الراشدية زوارها من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الحادية عشر مساءً، مبينةً أن الحدائق ستشهد إقامة فعاليات تخاطب كافة فئات المجتمع لقضاء أجمل الأوقات ولجميع فئات المجتمع.

كما أوضحت الدائرة أن المقصب أكمل كافة الاستعدادات للعمل خلال أيام الفطر السعيد حيث يفتح المقصب المركزي أبوابه طيلة أيام عيد الفطر من الساعة 7:30صباحًا حتى الساعة 1:00 ظهراً باستثناء يوم الجمعة والذي سيبدأ العمل به من الساعة 7:30 صباحًا حتى الساعة 12:00 ظهرًا، مبينةً أنها وفرت الأيدي العاملة المؤهلة من فنيين وعمال لخدمة المراجعين وكذلك لفحص المعدات.

ودعت الدائرة الجمهور للالتزام بالذبح في المقصب وخطورة الذبح خارج المقاصب المعتمدة لضمان سلامة اللحوم للمستهلك، حيث ستعمل إدارة الرقابة والتفتيش البلدي على اتخاذ الإجراءات المعتمدة مع المخالفين، مطالبة الجمهور بالإبلاغ عن الحالات المخالفة عبر الإبلاغ والتواصل على الرقم المباشر 80070.

ونوهت الدائرة أن مقصب مصفوت سيستقبل المتعاملين يوم الجمعة من الساعة السابعة صباحاً وحتى الثانية عشر ظهرًا، وتستمر الفترة المسائية من الساعة الرابعة عصرًا وحتى السابعة مساءً، فيما يستقبل المقصب المتعاملين بقية أيام العيد خلال الفترة الصباحية من الساعة السابعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، وتتواصل الفترة المسائية من الرابعة عصرًا وحتى السابعة مساءً، فيما سيستقبل مقصب المنامة المتعاملين يوم الجمعة من الساعة السابعة والنصف صباحًا وحى الثانية عشر ظهرًا، ويستقبل جمهوره بقية أيام العيد من الساعة السابعة والنصف صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا.

وبينت الدائرة أنها ستنفذ حملات دورية ومكثفة على منشآت تحضير وتقديم الغذاء والمجمعات الاستهلاكية والجمعيات التعاونية والمطابخ الشعبية للتأكد من التزامها بمعايير الصحة والسلامة وضمان جود المواد الغذائية والتعامل مع الشكاوى على مدار الساعة، موضحة أن الجهود تتكاثف لتحقيق استيفاء المنشآت للمتطلبات الصحية اللازمة لتحضير وتقديم الأغذية والالتزام بالممارسات الصحية الجيدة GHP المعتمدة من الدائرة.