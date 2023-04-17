شرطة دبي تستضيف الدبلوماسيين والقناصل في فعاليات مدفع الإفطار بالفستيفال سيتي

استضافت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلةً في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وقسم الشؤون الدبلوماسية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي في إمارة دبي، وذلك ضمن فعاليات مدفع الإفطار في الفيستيفال سيتي، ومأدبة إفطار في فندق انتركونتننتال .

واستقبل الضيوف، سعادة اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، بحضور العميد راشد خليفة الفلاسي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، ونائبه العميد مصبح سعيد الغفلي، وعدد من موظفي شرطة دبي.

وأكد اللواء عبد الله الغيثي، أن تعزيز العلاقات مع ممثلي الدول من القناصل والدبلوماسيين، يأتي بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي في إطار الحرص الدائم على التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين من مختلف الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والسفارات وضباط الارتباط، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وبين اللواء الغيثي أن شهر رمضان الفضيل فرصة عظيمة لتوطيد العلاقات وتعزيز التواصل مع مختلف الشركاء في ظل الأجواء الإيمانية التي تحث على التراحم والتكافل وفعل الخير والعطاء.

