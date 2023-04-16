«توابل العرب والهند» تدعم حملة «وقف المليار وجبة» بـ 5 ملايين درهم

انضمت شركة «توابل العرب والهند» إلى قائمة الجهات والشركات والمؤسسات ورجال الأعمال والأفراد الذين أعلنوا مساندتهم لحملة «وقف المليار وجبة»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام، حيث أعلنت المجموعة عن مساهمتها بمبلغ خمسة ملايين درهم لدعم مستهدفات الحملة.

وقال العضو المنتدب لدى شركة «توابل العرب والهند»، الدكتور هاريش تاهيلياني، إن «دولة الإمارات تؤكد من خلال حملة (وقف المليار وجبة)، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حرصها على توسيع دائرة الأعمال الخيرية والإنسانية، لتشمل عشرات الملايين من البشر الذين يعانون الحرمان حول العالم، وهذه الحملة الجديدة المباركة، وما سبقها من مبادرات ملهمة تقدم صورة ساطعة عن تعاضد مجتمع الإمارات وسعيه الدائم لفعل الخير».

وتحظى حملة «وقف المليار وجبة» بتفاعل مجتمعي واسع منذ إطلاقها بالتزامن مع شهر رمضان الكريم.

هاريش تاهيلياني:

«الحملة تقدم صورة ساطعة عن تعاضد مجتمع الإمارات وسعيه الدائم لفعل الخير».