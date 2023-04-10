فريق طبي ينقذ حكماً إماراتياً من إصابة نادرة خلال بطولة "ند الشبا" الدولية

أجرى فريق طبي في مستشفى تداوي بدبي، عملية جراحية لحكم إماراتي تعرض لإصابة نادرة، خلال تحكيمه إحدى مباريات الكرة الطائرة، ضمن فعاليات بطولة ند الشبا الدولية (ناس).

وتعرض الحكم الإماراتي خالد الطائي، إلى قطع في وتر إكيليس، نتيجة حركة مفاجأة لتفادي اللاعبين، الأمر الذي يعد نادر الحدوث طبياً بالنسبة لحكام الملاعب، حيث من الطبيعي أن يتعرض اللاعبون لمثل هذه النوعية من الإصابات، نتيجة للجهد الحركي الكبير الذي يبذلونه خلال المباراة.

وقال مروان إبراهيم ناصر، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة التداوي للرعاية الصحية، إن المجموعة باعتبارها الراعي الصحي للبطولة، وفرت فرقا طبية عالية الكفاءة للتعامل مع الحالات والإصابات الخطرة، الطارئة التي قد يتعرض لها المشاركون، تضم أطباء وأخصائيون في العلاج الطبيعي، وطاقم التمريض.

وذكر أنه بعد تقديم الإسعافات الأولية للحكم في مقر البطولة، وتبين إصابته بقطع في وتر إكيليس، تم نقله إلى المستشفى على الفور، وإخضاعه لعملية جراحية لعلاج القطع.

من جانبه، قال الدكتور محمد خليفه استشاري جراحة العظام، والاصابات الرياضية بمستشفى التداوي إن الجراحة معقدة وتم اجراؤها بتقنية حديثة مبتكرة، بعيدة عن الطرق التقليدية التي كانت تتطلب جرحاً يصل طوله إلى 15 سم، وبدقة وكفاءة شديدة، مشيرا الى أن حالة الحكم استقرت بعد نجاح الجراحة، وغادر المستشفى.

ووجه الحكم الإماراتي خالد الطائي الشكر للفريق الطبي، وإدارة المستشفى على الرعاية الفائقة التي قدموها، منذ لحظة الإصابة وحتى الانتهاء من العملية الجراحية، وأكد أن مستشفيات الإمارات تضم كوادر طبية بمستويات عالمية.