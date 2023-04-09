رئيس أوزبكستان يمنح محمد القرقاوي وسام الصداقة من الدرجة العليا‎‎

منح فخامة شوكت ميرزاييف رئيس جمهورية أوزبكستان، وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد عبد الله القرقاوي وسام الصداقة من الدرجة العليا، أرفع وسام حكومي في أوزبكستان، وذلك تقديراً لدور معاليه في تعزيز الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، التي أسهمت في تطوير نماذج رائدة في منظومة العمل الحكومي في أوزبكستان.

جاء ذلك، لدى استقبال رئيس جمهورية أوزبكستان، معالي محمد القرقاوي، في العاصمة الأوزبكية طشقند.