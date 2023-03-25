انطلاق النسخة 26 من مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم

انطلقت أمس في قاعة ندوة الثقافة والعلوم بمنطقة الممزر بدبي فعاليات الدورة 26 لمسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم، بحضور مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، المستشار إبراهيم محمد بوملحة، وأعضاء اللجنة المنظمة وعدد من المسؤولين ورعاة اليوم الأول ومرافقي المتسابقين والجمهور المتابع للفعاليات، وقد بدأ الافتتاح بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، وعرض الرسالة اليومية التي تلخص الفعاليات اليومية للجائزة.

وقال رئيس لجنة التحكيم الدكتور أحمد بن حمود الرويثي إن المسابقة الدولية المباركة يجتمع في فعالياتها عدد كبير من المتسابقين من أنحاء العالم على مائدة القرآن الكريم للتنافس الشريف المشروع على حفظ كتاب الله لقوله تعالى: [وفي ذلك فليتنافس المتنافسون]، وقد أصبحت الجائزة وهي تحتفل بعامها الـ26 مؤسسة قرآنية شاملة ويشهد لها العالم بهذا التفوق والتميز.

وقد تنافس في اليوم الأول أمام لجنة التحكيم في الحفظ برواية حفص عن عاصم كل من المتسابقين عبدالرحمن خليل الرحمن من أفغانستان، عبدالله عبدالعزيز عبدالله من الصومال، سليمان موسى يوسف من الأردن، خليل عبدالناصر معلم من المملكة المتحدة، وعبدالعليم عبدالرحيم حاجي من كينيا، فيما يتسابق في اليوم الثاني في الحفظ برواية حفص عن عاصم كل من المتسابقين زكريا أبوالعقل من بلجيكا، عمير بن كنز العرفان من سريلانكا، أحمد جمال حشيش من مصر، محمد حاج أسعد من سوريا، شيخ ساجد علي من نيبال، فيما تسابق مصطفى توري من السنغال على الحفظ برواية ورش عن نافع.

وذكر بوملحه أن الجائزة تسعى دائماً إلى النجاح والتميز والعطاء لخدمة كتاب الله وحفظته وتكريمهم، ولاشك أن هذا النجاح المتحقق للجائزة ومسابقاتها وفعالياتها على مدار 26 عاماً لم يكن ليتحقق لولا دعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.