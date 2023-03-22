مدفع الإفطار المتنقل في الفجيرة "موروث يدخل البهجة لقلوب المجتمع في كل رمضان"

أنهت القيادة العامة لشرطة الفجيرة كافة الاجراءات اللازمة لإطلاق مدفع الإفطار الرمضاني، والذي سوف يتم إطلاقه لإعلام الصائمين بموعد إفطارهم يومياً خلال شهر رمضان المبارك من أمام جامع الشيخ زايد بالفجيرة، كما سيتم مشاركة المدفع المتنقل على عدة مناطق بإمارة الفجيرة خلال شهر رمضان المبارك، كما جرت العادة خلال الشهر الفضيل من كل عام.

وتأتي هذه الجهود من القيادة العامة لشرطة الفجيرة لإحياء هذا الموروث التاريخي فهو يعد من الرموز المميزة التي ترتبط بالشهر الفضيل لما تضفيه على النفوس من فرحة وبهجة وطمأنينة.

وذكر القائد العام لشرطة الفجيرة، اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي بأن إحياء مثل هذا التراث العريق ونقله مباشرة على شاشات قناة الفجيرة يسهم في ادخال الفرح والبهجة في قلوب أفراد المجتمع.