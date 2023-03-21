مع دخول "المستكشف راشد" إلى مدار القمر.. حمدان بن محمد: نفتخر بتسجيل إنجاز إماراتي جديد

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي أنه “بدعم قادتنا وفكر وعزيمة شبابنا، لا سقف لطموحاتنا في مجال استكشاف الفضاء”.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه على “تويتر” بمناسبة دخول المستكشف راشد إلى مدار القمر “نفتخر بتسجيل إنجاز إماراتي جديد.. لنقترب من وضع بصمة تحمل اسم باني نهضة دبي على سطح القمر”.