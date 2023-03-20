مركز الفقع يسجل صفر بلاغات مقلقة للعام الرابع على التوالي

أكد مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، على الجهود التي يبذلها مركز شرطة الفقع في الحفاظ على الأمن والأمان من خلال البرامج التي يُطبقها في منطقة اختصاصه، الأمر الذي أدى إلى تسجيل صفر بلاغات مُقلقة مجهولة وصفر بلاغات مرورية مجهولة، وصفر قضايا «لا وجه لإقامة الدعوى» خلال أربعة أعوام متتالية.

جاء ذلك خلال جولته في مركز شرطة الفقع، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، برفقة مدير مركز شرطة جبل علي رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، اللواء دكتور عادل السويدي، ونائب مدير المكتب التنظيمي للقيادة مدير إدارة الرقابة والتفتيش، العميد خالد سعيد بن سليمان، ومدير مركز شرطة الفقع، العقيد سعيد هلال الخييلي، وعدد من الضباط.

واطلع المنصوري على المؤشرات الاستراتيجية للمركز، الذي حقق نسبة 100% تواجد الضابط المناوب في مواقع البلاغات، محققاً المستهدف المطلوب، وبلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة جداً دقيقتين و47 ثانية، في حين كان المستهدف ثلاث دقائق، بينما بلغ متوسط زمن استجابة الدوريات الأمنية للحالات غير الطارئة 11 دقيقة وخمس ثوانٍ، في حين كان المستهدف 12 دقيقة و44 ثانية، كما اطلع على البرامج الأمنية التي يطبقها المركز في منطقة الاختصاص، والتي أسفرت عن تحقيق نسبة 100% في معلومية البلاغات المقلقة، وبلغت الملفات المحالة للنيابة نسبة 100%، وقام بتحفيز الموظفين نسبة 100%.