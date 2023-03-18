تمديد فترة الحجز للمستفيدين من «حي السيوح 16» إلى الإثنين المقبل

أعلن برنامج الشيخ زايد للإسكان تمديد فترة الحجز أمام المستفيدين من المجموعات الثلاث الأولى من مساكن «حي السيوح 16» في الشارقة «مساكن المجمع» حتى يوم الإثنين المقبل، الموافق 20 مارس، لمنحهم الفرصة من أجل إنهاء الإجراءات المتعلقة بالمصارف الوطنية.

وقال مدير البرنامج، المهندس محمد المنصوري، إنه سيتم فتح النظام بداية كل شهر، ليتمكن المستفيدون من حجز مساكنهم بعد انتهائهم من الإجراءات المصرفية.

وأوضح أن عدد المستفيدين الذين أتموا حجز مساكنهم ضمن الحي (المستفيدون الذين انتهوا من الإجراءات المصرفية)، منذ فتح باب الحجز في 14 مارس الجاري، بلغ 317 مستفيداً، من إجمالي 438 مستفيداً للمجموعات الثلاث الأولى.

وأكد أنه يتابع مع المتعاملين سير عملية الحجز، للوقوف على أي صعوبات قد تواجههم.

وكانت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، قد أعلنت أخيراً فتح باب الحجز أمام المستفيدين للمراحل الثلاث الأولى من مساكن حي السيوح 16، التي تضم 438 مسكناً من إجمالي 818 مسكناً على مساحة إجمالية 1.3 مليون متر مربع، بتكلفة مليار درهم.