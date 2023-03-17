منصات عرض مجانية لأصحاب المشاريع في سوق «حتا»

أطلقت بلدية دبي فعالية سوق حتا، التي تجمع تجاراً وأصحاب مشاريع صغيرة، لتمكنهم من عرض منتجاتهم الزراعية والتجارية والحرفية والمنزلية، التي تعكس أهم ما يميز المنطقة ثقافياً وتراثياً.

وأكد مدير إدارة التراث العمراني والآثار بالإنابة في البلدية، المهندس منصور الريس، لـ«الإمارات اليوم» أن فعالية سوق حتا تدعم التجار وأصحاب المشاريع المواطنين من خلال ربطهم بالمستهلكين، وتوفير البيئة المناسبة للاطلاع على ما يقدمونه لأهل المنطقة وزوّارها.

وذكر أن عدد أصحاب المشاريع المشاركين في الفعالية خمسة تجار، عملت البلدية على توفير منصات عرض مجانية لهم، إضافة إلى التجهيزات اللازمة من معدات وكهرباء وغيرها من متطلبات العرض، ووفرت عروضاً ترفيهية تجذب العائلات والمتسوقين.

وأوضح أن الفعالية، التي تُعد الأولى من نوعها في المنطقة، تهدف بالدرجة الأولى إلى دعم وتشجيع التجار، وأصحاب المشاريع الصغيرة في منطقة حتا، وعرض منتجاتهم، وتعزيز مكانة السوق، وزيادة الإقبال على المنطقة التي تحتوي على العديد من الأماكن الطبيعية والفعاليات الترفيهية.

وتستمر الفعالية حتى 24 مارس الجاري، من العاشرة صباحاً حتى الثامنة مساءً.

وأكد أن الفعالية تُشكل خطوة داعمة لتفعيل سوق حتا وتعزيز الجانب الاستثماري والاقتصادي له، من خلال دعم المستثمرين والتجار وأصحاب المشاريع الصغيرة من أهالي حتا، لعرض منتجاتهم الزراعية والتجارية والحرفية المنزلية، التي تعكس ثراء منطقة حتا التراثي والثقافي.

وتابع أن السوق ستتضمن عدداً من البرامج الترفيهية مثل ورش الأطفال ومنصات البيع التجارية للأطعمة والقهوة، والأزياء التقليدية، والمنتجات المحلية التي تشتهر بها منطقة حتا، مثل العسل والتمور، إضافةً إلى توفير منصات لتسويق وعرض المشاريع المنزلية والحرفية التي يبرع فيها سكان المنطقة.

وتتميز فعالية سوق حتا بالتصميم الخارجي، الذي يجمع بين العمارة التقليدية والطابع المعماري الحديث.