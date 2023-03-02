مكتوم بن محمد: النيادي ابن الإمارات التي تسمو برؤية قادتها وعزيمة شبابها

هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بانطلاق سلطان النيادي الإماراتي إلى محطة الفضاء الدولية.

وقال سموه بتغريدة في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نهنئ أصحاب السمو رئيس الدولة ونائبه بانطلاق سلطان النيادي الإماراتي إلى محطة الفضاء الدولية".

وأضاف سموه: "النيادي هو ابن الإمارات التي تسمو برؤية قادتها وعزيمة شبابها. هذه الرحلة التاريخية ستظل منارة للإماراتيين لتحقيق الريادة في سبر الفضاء واحتمالاته الهائلة ومن طموح زايد ننطلق للمستقبل".