"حياكم في أبوظبي" تعرّف العاصمة وجهةً مثالية للزوار من إسبانيا

نظّمت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أولى فعالياتها الترويجية في مملكة إسبانيا، وعقدت لقاءين للترويج لحملة "حياكم في أبوظبي : اكتشفها على طريقتك " في كل من مدريد وبرشلونة يومي 13 و 15 فبراير الجاري.

تمّ خلال اللقائين الترويجيين التعريف بالعلامة التجارية الجديدة لوجهة أبوظبي، كما عُرضت للشركاء وأصحاب المصلحة من قطاع صناعة السياحة الإسبانية، العديد من التجارب والخبرات التي اتسمت بالتنوع والتشويق والإلهام والجِدَّة.

وسلّط اللقاءان الترويجيان الضوء على أبوظبي وجهة سياحية مثالية تناسب احتياجات سوق السفر والسياحة في إسبانيا، على مدار العام، لما تمتاز به من شمس شتاء دافئة، وأجندة فعاليات مميزة ومشوّقة، وجمال طبيعي خلاب، ومجموعة واسعة من التجارب الثقافية الأصيلة - كل ذلك يمكن للزوار أن يكتشفوه على طريقتهم الخاصة. كما تم تسليط الضوء على أبوظبي كملاذ صيفي رائع، مع الكثير من مناطق الجذب التي تقدّم مساحات داخلية مغطاة ومكيفة للزوار من جميع الأعمار.

ومثّل اللقاءان الترويجيان اللذان وفرا فرصًة قيّمة للتواصل مع الجمهور والحاضرين من ممثلي قطاع السفر والسياحة الإسباني، فرصة قيّمة للشركاء وأصحاب المصلحة من قطاع السياحة في أبوظبي الذين قدّموا مجموعة واسعة من العروض والمنتجات والخدمات والوجهات السياحية في الإمارة التي تلبي احتياجات جميع شرائح الزوار.

وشملت قائمة الشركاء وممثلي القطاع من أبوظبي كلاًّ من، الاتحاد للطيران، ميرال، جزيرة السعديات، فندق أنانتارا القرم الشرقي أبوظبي، ريكسوس بريميوم جزيرة السعديات، ريكسوس مارينا، فندق وفيلات بارك حياة أبوظبي، منتجع وفيلات السعديات روتانا، منتجع جزيرة زايا نوراي، هيلتون أبوظبي جزيرة ياس، بوابة الصحراء للسياحة، ماجيك أرابيا، قربان للسياحة والسفر.

