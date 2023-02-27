من هو الرجل الذي يحقق اليوم طموح زايد؟

تعرف من خلال الفيديو المرفق من هو الرجل الذي يحقق اليوم طموح زايدفي أول مهمة عربية طويلة الأمد؟

سلطان النيادي .. خرج ابن الإمارات بحلم تخطى حدود الأرض.. من قرية "أم غافة" حيث شبَّ بطل الحكاية رائد الفضاء سلطان النيادي على قصص طموح زايد وفكره، وبعزيمة ابن الإمارات، حمل أثر زايد من عود الراحة إلى الفضاء، ورسم الطريق من أم غافة إلى محطة الفضاء الدولية، ليكتب اليوم قصة جديدة في صفحة الفضاء، عنوانها الإمارات واسمها "طموح زايد 2".

المزيد في الفديو المرفق.

من هو الرجل الذي يحقق اليوم طموح زايدفي أول مهمة عربية طويلة الأمد؟ .. من قرية أم غافة الى الفضاء#طموح_زايد#أطول_مهمة_فضائية_في_تاريخ_العرب #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/tWcwFiK1w7 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) February 27, 2023

بث مباشر لـ"طموح زايد 2"

النيادي يودع أسرته قبل الانطلاق إلى مهمة "طموح زايد 2" .. فيديو

مقاطع فيديو وصور لـ أطول مهمة عربية إلى الفضاء

محمد بن زايد لـ «النيادي»: إن شاء الله ترد لنا سالماً غانماً وتعتز بك بلادك

أثر زايد من «أم غافة».. إلى الفضاء.. يحمله سلطان النيادي

مؤسسة دبي للإعلام تنقل بالصوت والصورة انطلاق مهمة سلطان النيادي التاريخية

من هو سلطان النيادي المشارك في أطول مهمة فضائية بتاريخ العرب