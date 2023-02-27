عدنان الريس مدير مهمة طموح زايد يشرح آخر التحضيرات لانطلاق أطول مهمة فضائية .. فيديو

المصدر:
  • موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

مدير مهمة طموح زايد عدان الريس يشرح آخر التحضيرات لانطلاق أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.

 

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