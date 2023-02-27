عدنان الريس مدير مهمة طموح زايد يشرح آخر التحضيرات لانطلاق أطول مهمة فضائية .. فيديو
مدير مهمة طموح زايد عدان الريس يشرح آخر التحضيرات لانطلاق أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.
عدنان الريس، مدير مهمة طموح زايد 2، برنامج الإمارات لرواد الفضاء يشرح آخر التحضيرات لانطلاق أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.#طموح_زايد #أطول_مهمة_فضائية_في_تاريخ_العرب#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/qr7QjwNH8a— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) February 27, 2023
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