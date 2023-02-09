محمد بن راشد يستقبل الرئيس التنفيذي لمنطقة هـونغ كونغ الإدارية الخاصة

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في قصر زعبيل بدبي، الرئيس التنفيذي لمنطقة هـونغ كونغ الإدارية الخاصة جون لي.

وتناول اللقاء علاقات الصداقة بين دولة الإمارات ومنطقة هونغ كونغ، والفرص الواعدة لتوسيع آفاق التعاون وتنويع مجالاته، وتعزيز العمل المشترك في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية وغيرها من الجوانب الحيوية التي تخدم أهداف التنمية والتقدم لدى الجانبين.

ورّحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالرئيس التنفيذي لمنطقة هـونغ كونغ الإدارية الخاصة، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكاتها الدولية مع مختلف دول ومناطق العالم، وتوفير كل التسهيلات التي تدعم جهود التنمية والاستثمار وتضمن تدفق حركة التجارة العالمية.

وتضمن اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية بما في ذلك تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، والذي شهد خلال السنوات الماضية ارتفاعاً في قيمـة التجارة الخارجية غير النفطية من 8.2 مليارات دولار أمريكي في العام 2014 إلى نحو 12 مليار دولار أمريكي في العام 2021. من جانبه، أعرب جون لي، الرئيس التنفيذي لمنطقة هـونغ كونغ الإدارية الخاصة، عن تقديره لمستوى العلاقات المتميزة بين هونغ كونغ ودولة الإمارات، وأمله في دفعها إلى أفاق أرحب من التعاون ضمن مختلف المسارات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، واكتشاف مزيد من الفرص في ظل ما يتمتع به الجانبين من مكانة متميزة على خارطة التجارة العالمية.