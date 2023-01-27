جهود مكثفة لمواجهة آثار الحالة الجوية بـ «الشرقية»

تعاملت الجهات المختصة في حكومتي الفجيرة والمنطقة الشرقية التابعة للشارقة، لمواجهة آثار المنخفض الجوي الذي تعرضت له المنطقة خلال اليومين الماضيين، بخطط استباقية واستعدادات مكثفة تمثلت في إغلاق الطرق المؤدية للمناطق السكنية التي تشهد تجمعات مياه الأمطار وشفطها بالمعدات والآليات بشكل مستمر، وإغلاق الحدائق، وصرف الموظفين في عدد من الجهات وتحويل عملهم عن بُعد، والتعامل مع بلاغات تجمّع المياه عبر خطوط ساخنة.

كما انتظم طلبة المدارس الحكومية والخاصة والجامعات والمعاهد في إمارة الفجيرة والمنطقة الشرقية، في صفوف التعليم عن بُعد على برنامج «التيمز»، أمس، بعد أن حوّلت إدارات المدارس نظام التعليم من الحضوري إلى «عن بُعد»، بناء على توجيهات فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي في الفجيرة. وأرسلت القيادة العامة لشرطة الفجيرة رسائل نصية لسكان الإمارة والمناطق التابعة لها، تعلن فيها اتخاذها إجراءات احترازية لمواجهة آثار المنخفض الجوي، خصوصاً تجمعات مياه الأمطار، مشيرة إلى أنه تم إغلاق شارع الفصيل من دوار الشاطئ إلى دوار الدلة، نتيجة تجمع مياه الأمطار. كما كثفت دوريات الشرطة على سواحل الإمارة ومناطق جريان الأودية، وفي المناطق التي تشهد تجمعات مياه، وطالبت السائقين بأخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات، والابتعاد عن مجاري الأودية، وتجنّب ارتياد البحر وأماكن تجمّع المياه. من جهتها، أفادت بلدية الفجيرة بأنها فعّلت نظام العمل عن بُعد خلال يومي أمس واليوم، نظراً للأحوال الجوية الماطرة التي تسيطر على الدولة، وحرصاً على سلامة موظفيها وعملائها، مع استمرار عمل فرق الطوارئ المخصصة بجهود مكثفة لإزالة البرك المتجمعة، نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها الإمارة، والحيلولة دون وصولها إلى المناطق السكنية، كما تركزت الفرق في المناطق المنخفضة التي تشهد تجمعات مياه الأمطار، وقامت بتوزيع آلياتها ومعداتها بشكل مدروس، لمنع تجمّع برك الأمطار بكميات كبيرة على الطرق وقرب المناطق السكنية. وأكدت بلدية كلباء، التابعة للشارقة، إغلاقها جميع الحدائق في المدينة، كما نشرت آلياتها ومعداتها في المدينة لمعالجة التجمعات المائية بشكل فوري، مؤكدة رفع جاهزية فرق الطوارئ للعمل على مدار الساعة، والتعامل مع البلاغات بسرعة فائقة، عبر خطوط ساخنة خُصصت للتعامل مع بلاغات الجمهور في كلباء، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق المشترك والمسبق مع الجهات المختصة، لمواجهة تداعيات المنخفض الجوي الذي تشهده المنطقة. فيما حذّرت هيئة الفجيرة للبيئة من صعود الأماكن الجبلية أو التخييم فيها أو تسلّق الجبال، نظراً لعدم استقرار الحالة الجوية، وشددت على تخفيف سرعة المركبات عند عبورها في الطرق القريبة من المناطق الجبلية، والابتعاد عن مجاري الأودية والسدود.

إلى ذلك دعت إدارة سلامة الطفل، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، إلى تجنب الخروج من المنزل بصحبة الأطفال أثناء هطول الأمطار، وذلك حفاظاً على سلامتهم.

كمية الأمطار

أفاد التقرير المناخي التابع للمركز الوطني للأرصاد بأن سجلات الطقس أظهرت أن كمية الأمطار التي هطلت على ميناء الفجيرة بلغت 36.6 ملم، وعلى مدينة كلباء 11.4 ملم، والشوكة 21 ملم، ومنطقة ضدنا 15.1 ملم.