مركز شرطة حتا يدعو إلى الابتعاد عن المناطق الجبلية

أكد مدير مركز شرطة حتا، العقيد مبارك بن مبارك الكتبي، جاهزية المركز للتعامل مع بلاغات الحوادث الطارئة، سواء في المناطق الجبلية والأودية أو التعامل مع الحوادث المرورية التي تواكب سقوط الأمطار خلال فترة التقلبات الجوية التي تشهدها الدولة حالياً، داعياً السياح والسائقين إلى توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري المياه، وعدم عبور الأودية، تفادياً لتعريض حياتهم للخطر.

كما حذر الكتبي من ممارسة رياضة تسلق الجبال أو الصعود إليها أو ارتياد الأودية، ودعا إلى الاتصال بمركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي على الرقم 999 في حال وقوع حالات طارئة، مع وصف المكان بدقة ووضوح من أجل الاستجابة السريعة للبلاغ، لما لذلك من أهمية بالغة في مساعدة المحتاجين.

ولفت إلى أن المركز عقد اجتماعاً مع شركائه للوقوف على الجاهزية التامة للتعامل مع أي بلاغات طارئة، مبيناً أن مركز شرطة حتا يعمل على تكثيف دورياته المرورية في مناطق جريان الأودية والجبال، موضحاً أن هذه الدوريات تتمتع بميزات خاصة عن الدوريات العادية، في قدرتها على السير في المناطق الوعرة، بسبب إطاراتها المخصصة لهذا النوع من المناطق، إلى جانب احتوائها على أحدث الأجهزة الذكية والتقنيات الحديثة في التواصل مع مركز القيادة والسيطرة، وتوافر كل المعدات التي تستخدم في الإنقاذ وتقديم الدعم والمساندة.

إلى ذلك، حذر مدير مركز شرطة الموانئ بدبي، العقيد الدكتور حسن سهيل السويدي، من ارتياد البحر في ظل التقلبات الجوية الراهنة، داعياً أصحاب المراكب والسفن والزوارق واليخوت ومرتادي البحر، إلى متابعة الأحوال الجوية والمناخية، والالتزام بالتعليمات، ضماناً لتحقيق السلامة العامة، ومنعاً لتعريض حياتهم للخطر، نظراً للتيارات البحرية القوية، وارتفاع مستوى الأمواج.

كما أكد جاهزية مركز شرطة الموانئ للتعامل مع كل الحوادث الطارئة، من خلال نقاط تمركزه البرية والبحرية التي تحتوي على دوريات مشتركة من «الأمن البحري» و«الإنقاذ البحري»، يعمل فيها غواصو الإنقاذ، وسائقو الزوارق والدراجات المائية والهوائية على مدار 24 ساعة.