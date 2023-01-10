محمد بن راشد يكرّم مركز شرطة المرقبات لحصوله على تصنيف 6 نجوم

كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في قصر زعبيل بدبي أمس، مركز شرطة المرقبات، أول مركز خدمات في دبي يحصل على تصنيف ست نجوم.

وأكد القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تحقيق تطلعات القيادة في توفير أفضل الخدمات الابتكارية والذكية والريادية الهادفة إلى تعزيز مكانة دبي بوصفها وجهة عالمية تنافسية تستشرف المستقبل، لافتاً إلى أن شرطة دبي تعمل وفق توجهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لتحويل دبي إلى بوابة للعبور نحو المستقبل بالسعي الدائم للمنافسة لتقديم أفضل الخدمات وتوفير بيئة محفزة للإبداع والتميز.

بدوره أكد مدير مركز شرطة المرقبات الذكي اللواء علي غانم، أن المركز الذي دشنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الخامس من نوفمبر من عام 2019، يُعد أول مركز شرطة تقليدي يتحول إلى مركز ذكي في إطار خطة شرطة دبي للتحول الكامل إلى مراكز شرطة ذكية تعمل على مدار 24 ساعة دون تدخل بشري.

وأوضح أن المركز يقدم 27 خدمة ذكية بالكامل بنسبة 100% إلى أفراد الجمهور وبسبع لغات، وأن المركز أنجز أكثر من 100 ألف معاملة، كما أسهم المركز في رفع مستوى التغطية الأمنية في منطقة المرقبات بنسبة 100% عبر إعادة توزيع الموارد البشرية في منطقة الاختصاص، وتسريع الاستجابة للحالات الطارئة وصولاً إلى دقيقة ونصف، مبيناً أن المركز حصل أيضاً على نسبة 99.8% في نسبة رضا الجمهور، ونسبة 96.5% كأفضل بيئة صديقة لأصحاب الهمم، وقام بزيارته منذ تدشينه 105 وفود من مختلف دول العالم للتعرف إلى هذه التجربة الرائدة.

• المركز يقدم 27 خدمة ذكية بالكامل، بنسبة 100% إلى أفراد الجمهور وبسبع لغات.



• المركز أنجز 100 ألف معاملة، وأسهم في رفع مستوى التغطية الأمنية في منطقة المرقبات بنسبة 100%، عبر إعادة توزيع الموارد البشرية في منطقة الاختصاص.