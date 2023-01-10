إشارة

لفت قارئ إلى تكرار تعطل الإشارة الضوئية الواقعة أسفل جسر الراشدية، الرابط بين شارعي الشيخ خليفة بن زايد وبدر في عجمان، أكثر من مرة بشكل مفاجئ، مطالباً الجهات المعنية بإيجاد حل جذري لهذه المشكلة تفادياً لتكرارها.

ازدحام

اشتكى ذوو طلبة بمدارس خاصة في الشارقة، وجود ازدحام في أوقات الذروة عند الشارع المؤدي من منطقة العزرة إلى شارع النعيمية الرابط بين الشارقة وعجمان، بسبب الأعمال الإنشائية.

شارع

جدد سائقون مطالبتهم الجهات المعنية بإيجاد حلول جذرية لمشكلة الازدحام المروري المتكرر على شارع الشيخ محمد بن زايد في الاتجاهين من الشارقة إلى دبي وبالعكس،لافتين إلى أنهم يستغرقون وقتاً طويلاً في رحلتي الذهاب والإياب في الشارع.

وكالات

تشترط وكالات سيارات دفع مبلغ كبير، للكشف على السيارة فقط، لمعرفة الجزء الذي يحتاج إلى إصلاح، ثم بعد ذلك دفع بقية قيمة التصليح، ومقابل قطع الغيار كاملة، الأمر الذي يضطر كثيرين إلى اللجوء إلى ورش تصليح المركبات، على الرغم من عدم احترافية العديد من العاملين فيها.

أكياس

طالب متسوقون المراكز التجارية ومنافذ البيع بضرورة تذكير العملاء بقرار حظر استخدام الأكياس البلاستيكية عند كل عملية دفع، أو تثبيت لافتة واضحة بهذا المضمون، وإبلاغهم بأن الكيس يباع بقيمة 25 فلساً، حتى لا يتم إلزام العميل شراء الكيس عند كل شراء.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551.



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