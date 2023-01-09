اعتدال الطقس يحوّل المنطقة الشرقية مقصداً للعوائل

شهدت المناطق الجبلية في المنطقة الشرقية إقبالاً كبيراً من الأسر المواطنة والمقيمة عقب توقف الأمطار، للاستمتاع بالأجواء الباردة والجلوس بالقرب من ممرات المياه.

واجتذب الطقس المعتدل، أمس، أعداداً من الزوار، بعد عودة الحركة المرورية إلى طبيعتها، وفتح الطرق التي أغلقتها الجهات المعنية احترازاً، حيث استمتعوا بالأجواء الآمنة بعدما شهدت معظم مناطق الدولة، أول من أمس، أمطاراً متوسطة وغزيرة.

وأفاد التقرير المناخي التابع للمركز الوطني للأرصاد بأن سجلات الطقس أظهرت أن كمية الأمطار التي هطلت على ميناء خورفكان بلغت 28.9 ملم، وعلى مدينة ضدنا 20.7 ملم وميناء الفجيرة 12.7 ملم، ومطار الفجيرة 12 ملم.

فيما أعلنت شرطة الشارقة عن فتح جميع الطرق الرئيسة والفرعية في مدينة خورفكان، المتمثلة في طرق النحوة وشيص وبرج الرابي، إثر إغلاقها مؤقتاً أمام حركة المركبات نتيجة تجمع الأمطار وجريان الأودية.

كما تمكنت فرق الطوارئ في بلديات المنطقة الشرقية من الاستجابة الفورية للبلاغات عن أماكن تجمعات مياه الأمطار، وسحبها عن طريق الآليات والمعدات.

وأعادت بلديات المنطقة الشرقية فتح الحدائق بعد إغلاقها مؤقتاً أثناء هطول الأمطار الغزيرة، استجابة للخطة التي وضعتها بالتعاون مع شرطة المنطقة الشرقية ودوائر التخطيط والمساحة وهيئة مبادرة وهيئة الطرق والمواصلات لمواجهة أي طارئ جوي.