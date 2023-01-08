شرطة دبي تفاجئ سائحة بساعة ثمينة فقدتها قبل عام

فاجأت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي ممثلة في إدارة المفقودات والمعثورات، سائحة من قيرغيزستان، أثناء حضورها إلى الدولة بتسليمها ساعة ثمينة، تقدر قيمتها بنحو 110 آلاف درهم، كانت قد فقدتها قبل عام في دبي في زيارة سابقة.

وتقدمت السائحة بالشكر إلى القيادة العامة لشرطة دبي على مفاجأتها بالساعة بعدما اعتقدت أنها لن تجدها مرة أخرى، مشيرة إلى أنها «سعيدة للغاية لاستعادتها قطعتها الثمينة».

وكانت السائحة موجودة في الدولة قبل عام، وفقدت ساعتها في أحد الفنادق قبل مغادرتها إلى المطار، ولم تكتشف فقدانها، وعند وصولها لبلدها الأم تعرضت لحادث مروري، واعتقدت أنها فقدت ساعتها في الحادثة وليس في دبي.

وحاولت شرطة دبي التواصل مع السائحة بعد العثور على الساعة في الفندق عبر الهاتف أو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي دون جدوى، وبعد عام قررت السائحة زيارة دبي مرة أخرى، لتفاجئها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بتسليمها الساعة.

وأكد مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، اللواء جمال سالم الجلاف، حرص شرطة دبي على إسعاد سياح الإمارة وتقديم الخدمات لهم وتلبية احتياجاتهم بحرفية عالية.

وأوضح أن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية تلقت بلاغاً من أحد الفنادق يفيد بأن سائحة من جنسية قيرغيزستان غادرت الدولة وتركت ساعتها الثمينة خلفها، لافتاً إلى أن إدارة المفقودات والمعثورات عمدت فور تلقي البلاغ إلى التواصل مع السائحة عبر هاتفها المُسجل في الفندق، وبعد التواصل تبين أن صاحب الرقم إحدى شركات الحجوزات.

وأضاف الجلاف أن الإدارة فاجأت السائحة عند عودتها لدبي مرة أخرى وسلمتها ساعتها الثمينة، وهو الأمر الذي لم تصدقه، لاعتقادها أنها فقدت ساعتها أثناء تعرضها لحادث مروري في بلدها.