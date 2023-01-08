بلدية الحمرية تتعامل مع تجمعات مياه الأمطار في الميادين العامة والطرق

استنفرت بلدية الحمرية جهودها للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار في الميادين العامة والطرقات الرئيسة والفرعية في منطقة الحمرية.

وأعلنت استعدادها لحالة عدم الاستقرار الجوي، وما نتج عنها من أمطار، لافتة إلى رسم خطة عمل متكاملة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار.

ودعا مدير البلدية، مبارك راشد الشامسي، للتواصل والإبلاغ عن الحالات الطارئة عبر الرقم (800700666)، لافتاً إلى العمل طوال الساعات المقبلة، تحسباً لأية أمطار محتملة.

وأكد أن فرق البلدية تمتلك خبرات كبيرة في سحب مياه الأمطار ومعالجة المواقف الناشئة عن ظروف الطقس، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عرقلة الحركة المرورية.

وقال إن البلدية بادرت منذ اللحظات الأولى لنزول الأمطار باستدعاء مركبات شفط المياه، لمنع التجمعات المطرية في الشوارع والطرقات.