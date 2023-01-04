شرطة أبوظبي: 5 قواعد لتجنب خطورة الدخول الخاطئ للطريق.. فيديو

المصدر:
  • أشرف جمال - أبوظبي
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بثت شرطة أبوظبي فيديو عبر التوعية المرورية الرقمية، دعت خلاله السائقين إلى اتباع 5 قواعد لضمان سلامتهم وتجنب مخاطر الدخول الخاطئ  من طريق فرعي  إلى  آخر رئيس.

وأكدت على أهمية التأكد  من خلو الطريق قبل الدخول إليه  وفق التالي: "على السائق أن يهدئ  من سرعته عند وصوله  إلى  تقاطع  الطرق ، والحرص على استخدام  إشارة التنبيه الضوئية  الجانبية المناسبة في مركبته، وإعطاء أولوية العبور  للمركبات القادمة من الطريق الرئيسي، ثم التأكد من خلو الطريق من المركبات قبل الانطلاق ، وبعدها الحرص على التمهل في حال وجود  مركبة متوقفة امام  المركبة التي يقودها السائق ، وأخيرا التأكد من خلو  الطريق بعد تحركها".

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