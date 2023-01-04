شرطة أبوظبي: 5 قواعد لتجنب خطورة الدخول الخاطئ للطريق.. فيديو

بثت شرطة أبوظبي فيديو عبر التوعية المرورية الرقمية، دعت خلاله السائقين إلى اتباع 5 قواعد لضمان سلامتهم وتجنب مخاطر الدخول الخاطئ من طريق فرعي إلى آخر رئيس.

وأكدت على أهمية التأكد من خلو الطريق قبل الدخول إليه وفق التالي: "على السائق أن يهدئ من سرعته عند وصوله إلى تقاطع الطرق ، والحرص على استخدام إشارة التنبيه الضوئية الجانبية المناسبة في مركبته، وإعطاء أولوية العبور للمركبات القادمة من الطريق الرئيسي، ثم التأكد من خلو الطريق من المركبات قبل الانطلاق ، وبعدها الحرص على التمهل في حال وجود مركبة متوقفة امام المركبة التي يقودها السائق ، وأخيرا التأكد من خلو الطريق بعد تحركها".