شرطة أبوظبي: 5 قواعد لتجنب خطورة الدخول الخاطئ للطريق.. فيديو
بثت شرطة أبوظبي فيديو عبر التوعية المرورية الرقمية، دعت خلاله السائقين إلى اتباع 5 قواعد لضمان سلامتهم وتجنب مخاطر الدخول الخاطئ من طريق فرعي إلى آخر رئيس.
وأكدت على أهمية التأكد من خلو الطريق قبل الدخول إليه وفق التالي: "على السائق أن يهدئ من سرعته عند وصوله إلى تقاطع الطرق ، والحرص على استخدام إشارة التنبيه الضوئية الجانبية المناسبة في مركبته، وإعطاء أولوية العبور للمركبات القادمة من الطريق الرئيسي، ثم التأكد من خلو الطريق من المركبات قبل الانطلاق ، وبعدها الحرص على التمهل في حال وجود مركبة متوقفة امام المركبة التي يقودها السائق ، وأخيرا التأكد من خلو الطريق بعد تحركها".
شرطة أبوظبي: 5 قواعد لتجنب خطورة الدخول الخاطئ للطريق#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/FwrSkvD4gx— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) January 4, 2023
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