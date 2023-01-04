4 أيام الحد الأقصى لبقاء حاملي تأشيرات «الترانزيت» داخل الدولة

أفادت حكومة الإمارات الرقمية بأن الحد الأقصى لبقاء السائحين والزائرين من حاملي تأشيرات العبور أو «الترانزيت» داخل الدولة، لا يتجاوز أربعة أيام، في حال ما كانت مدة تأشيرات العبور الحاصلين عليها (96 ساعة)، وليست 48 ساعة، حيث يتوجّب عليهم مغادرة أراضي الدولة فور انتهاء الساعات المحددة بالتأشيرة، موضحة أن تأشيرات «الترانزيت» غير قابلة للتجديد، أو للتمديد من 48 إلى 96 ساعة.

فيما حددت أربعة اشتراطات لحصول المسافرين على تأشيرة الترانزيت، أهمها، ألّا تقل صلاحية جواز السفر أو وثيقة السفر عن ستة أشهر قبل الدخول إلى دولة الإمارات وأن تكون لدى المسافر تذكرة سفر لمواصلة رحلته.

وتفصيلاً، أكدت حكومة الإمارات الرقمية، أنه يجب على المسافرين الراغبين في دخول الدولة، خلال سفرهم من وجهة إلى أخرى، التقدّم بطلب للحصول على تأشيرة عبور أو «ترانزيت»، قبل القدوم وزيارة الدولة، موضحة أن دولة الإمارات تُصدر نوعين من تأشيرات العبور أو «الترانزيت»، أوّلها تأشيرة «ترانزيت» لمدة 48 ساعة، وهي مجانية من دون أي رسوم، بينما النوع الثاني، تأشيرة «ترانزيت» لمدة 96 ساعة، تصدر مقابل 50 درهماً فقط.

وذكرت الحكومة على موقعها الإلكتروني الرسمي، أن تأشيرة «الترانزيت» لمدة 48 ساعة تصدر مجاناً لسياح الترانزيت المارين عبر الدولة في رحلة متواصلة إلى وجهة أخرى، بهدف تمكينهم من التجول داخل دولة الإمارات لمدة لا تزيد على يومين، شريطة التنسيق مقدماً مع الخطوط الجوية التي يسافرون على متنها، وتقديم طلب تأشيرة عبور قبل الوصول إلى الدولة، على أن تكون صلاحية التأشيرة 48 ساعة قبل الدخول إلى الدولة، غير قابلة للتمديد، فيما يمكن للمسافر البقاء داخل الدولة والتجوّل فيها لمدة أربعة أيام كحد أقصى، في حال طلبه الحصول على تأشيرة «ترانزيت» لمدة 96 ساعة وسداد مبلغ 50 درهماً، مشدّدة على أن تأشيرة العبور (بنوعيها) غير قابلة للتمديد (من 48 ساعة إلى 96 ساعة) وكذلك غير قابلة للتجديد، حيث يتوجّب على الزائر مغادرة أراضي الدولة بعد انتهاء عدد ساعات التأشيرة المحدّد.

وحدّد الموقع الإلكتروني لحكومة الإمارات الرقمية أربعة اشتراطات يجب توافرها للنظر في منح السائح تأشيرة العبور «الترانزيت»، أولها «ألّا تقل صلاحية جواز السفر أو وثيقة السفر عن ستة أشهر قبل الدخول إلى دولة الإمارات»، والثاني «توفير صورة شخصية بخلفية بيضاء»، والثالث «أن تكون لدى المسافر تذكرة سفر لمواصلة رحلته»، وأخيراً «أن يكون المسافر متجهاً إلى بلد آخر غير البلد التي قدم منها».

وأفاد بأنه يمكن فقط لشركات الطيران الوطنية في الدولة، ترتيب الحصول على تأشيرة العبور الخاصة بالمسافرين أو السائحين قبل رحلاتهم، وفي حال ما كانت رحلة السائح عبر إحدى وكالات السفر، فيمكن للوكالة أيضاً أن تساعده في الحصول على التأشيرة من خلال شركة الطيران المرتبطة بها، مشيراً إلى أنه يمكن لوكلاء شركات الطيران الوطنية التقدم بطلبات تأشيرات الترانزيت لعملائهم من المسافرين من خلال ثلاث قنوات، الأولى المنصات الذكية للإقامة والجنسية (E-channels)، والثانية، التطبيق الذكي (ICA UAE eChannels) على منصتي «أبل» و«أندرويد»، والثالثة عبر كل القنوات الإلكترونية أو التطبيقات الذكية التي تقدمها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الإمارة المعنية.

ودعا الموقع المسافرين الراغبين في الحصول على تأشيرة «الترانزيت» إلى التأكد أولاً قبل التقدم بطلب التأشيرة مما إذا كان من حملة الجنسيات المؤهلة للحصول على تأشيرة دخول للدولة عند الوصول، أو يتمتع بصلاحية الدخول من دون تأشيرة إلى دولة الإمارات، منوهاً بوجود أكثر من 50 جنسية لا يحتاج حاملوها إلى تأشيرة «ترانزيت» كونهم من الجنسيات المؤهلة للحصول على تأشيرة دخول صالحة لفترة معيّنة عند الوصول.

ولفت إلى أنه يمكن للسائحين الحصول على تأشيرة دخول صالحة لمدة 30 يوماً من تاريخ وصولهم بجوازات سفرهم العادية (مع فترة سماح للتمديد 10 أيام)، إذا ما كانوا من جنسيات دول مثل «كندا، بروناي، أستراليا، أندورا، اليابان، أيرلندا، هونغ كونغ، الفاتيكان، روسيا، موناكو، تشيلي، ماليزيا، أوكرانيا، سنغافورة، جزر السيشيل، سان مارينو، نيوزيلندا، كازاخستان، الصين، موريشيوس، الولايات المتحدة الأميركية».

كما يمكن للسائحين الحصول على تأشيرة دخول صالحة لمدة 90 يوماً من تاريخ وصولهم بجوازات سفرهم العادية، (قابلة للتمديد)، إذا ما كانوا من جنسيات دول مثل «جزر سليمان، جزر الباهاما، الأرجنتين، كوريا الجنوبية، ناورو»، فيما يمكن الحصول على التأشيرة نفسها (90 يوماً) ولكن من دون تمديد، للسائحين إذا ما كانوا من جنسيات دول مثل «بلغاريا، البرازيل، بلجيكا، النمسا، إستونيا، الدنمارك، قبرص، كرواتيا، فرنسا، بولندا، فنلندا، سويسرا، أيسلندا، هنغاريا، اليونان، ألمانيا، لوكسمبورغ، ليتوانيا، لاتفيا، إيطاليا، البرتغال، النرويج، هولندا، مالطا، إسبانيا، سلوفينيا، سلوفاكيا، رومانيا، جمهورية التشيك، ليختنشتاين، السويد».

• الإمارات تُصدر نوعين من تأشيرات العبور، تأشيرة «ترانزيت» لمدة 48 ساعة وتأشيرة «ترانزيت» لمدة 96 ساعة.

• 4 اشتراطات لحصول المسافرين على تأشيرة الترانزيت أهمها ألّا تقل صلاحية جواز السفر أو وثيقة السفر عن ستة أشهر.

رسم مغادرة

وفقاً لحكومة الإمارات الرقمية، يتم تحصيل رسم مغادرة بقيمة 30 درهماً عن كل مسافر عبر المنافذ البحرية والبرية، باستثناء المسافرين من مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والقادمين للدولة بواسطة العبّارات السياحية عبر المنافذ البحرية، ولا يجوز لأي جهة اتحادية، محلية أو خاصة فرض رسوم إضافية على تأشيرة الترانزيت.