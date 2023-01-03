شواطئ خاصة للعائلات في خورفكان حفاظاً على الخصوصية

أعلنت مدير عام بلدية خورفكان، المهندسة فوزية راشد القاضي، إجراءات جديدة اتخذتها البلدية، من خلال تخصيص جزء من الشواطئ العامة في مدينة خورفكان للعائلات والأسر، حفاظاً على خصوصيتهم، مؤكدة أنه تم تحديد شاطئ اللؤلؤية كأحد الشواطئ الخاصة بالعائلات دون الأفراد، ابتداءً من شهر يناير الجاري، بالإضافة إلى تزويده بـ12 منصة إنقاذ ودراجة شاطئية ودراجة مائية متخصصة لحالات الإنقاذ.

وذكرت أن الإجراءات الجديدة تشمل تعيين منقذين مدربين ومؤهلين على الإنقاذ على مدار الأسبوع، خلال الفترتين الصباحية والمسائية، حيث تبدأ من الساعة السابعة صباحاً، وتغلق في 5:40 مساءً، ويتم توزيعهم على 12 منصة إنقاذ على طول شاطئ اللؤلؤية، ليقوموا بمهام المراقبة والإنقاذ، إلى جانب إرشاد الجمهور وتوجيهه، عبر استخدام دراجات مائية لسرعة الإنقاذ والاستجابة لنداءات الاستغاثة.

وأكدت أن البلدية ارتأت تعزيز الشاطئ بوسائل الأمن والسلامة، بهدف تفعيل دورها الرقابي والتوعوي بصورة مستمرة، عبر الكوادر الاحترافية المؤهلة، وتجهيزها بكامل المعدَّات الخاصَّة؛ من أجل توفير إنقاذٍ آمنٍ وسريعٍ، في حال وجود أيِّ حالة غرقٍ، منوهةً بأن 12 منقذاً سيكونون في الأوقات التي يسمح فيها بالسباحة على الشواطئ، كما سيقومون بتنفيذ التعليمات والتحذيرات الصادرة من قبل المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، لتوفير معايير السلامة والأمان لمرتادي الشواطئ، والعمل على توفير البيئة المناسبة لهم، وتطبيق التعليمات وتوعية الجميع بها. وأضافت أنه تم تحديد اشتراطات على مرتادي شاطئ اللؤلؤية، باعتباره شاطئاً عائلياً، وتم توضيحها من خلال لوحات إرشادية، تتضمن منع الشواء والطبخ على الشواطئ الرملية إلا باستخدام المعدات الخاصة بالشواء، مع الالتزام برمي مخلفات الشواء في الحاويات المخصصة لها، إضافة إلى عدم اصطحاب الحيوانات للشاطئ، بما فيها الخيل، مع عدم السماح بالتخييم أو المبيت في الشاطئ، كما لا يسمح برفع أصوات أجهزة التسجيل، وما في حكمها.