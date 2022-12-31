مترو دبي يعمل دون توقف حتى فجر الاثنين.. وإغلاق محطة برج خليفة اليوم الساعة 5 مساء

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تشغيل الخط الأحمر والأخضر لمترو دبي 43 ساعة من دون توقف لتلبية حاجات الجمهور وتمكينهم من التنقل بسهولة للمشاركة في الاحتفالات، وذلك ابتداءً من صباح اليوم الساعة 5 وذلك ليستمر في نقل الركاب بشكل متواصل حتى الساعة 12 فجر يوم الاثنين الموافق 2 يناير 2023.

وتم أيضا اليوم تشغيل الترام من الساعة 6 صباحا ليستمر في العمل حتى الساعة 1 من فجر يوم الاثنين يناير 2023.

وأفادت الهيئة بانه سيتم اغلاق محطة مترو برج خليفة اليوم في تمام الساعة 5 مساءً، اذ يفترض أن يصل افراد الجمهور قبل ذلك الموعد الى مناطق الفعاليات، ليتم اغلاق المسارات بعد اكتمال الطاقة الاستيعابية للحضور في مواقع الاحتفال.

وسيتم توفير لوحات إرشادية للجمهور ضمن منطقة برج خليفة، لتسهيل حركة المشاة للوصول إلى منطقة الحدث وتسهيل عملية الخروج.