تزويد أطباء وممرضي الرعاية الأولية في أبوظبي بأدوات وتقنيات «الطب السلوكي»

نظّمت دائرة الصحة - أبوظبي، بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" وجامعة نيويورك أبوظبي، دورة تدريبية شاملة ومعتمدة في برنامج مهارات دمج الصحة النفسية بمجال الرعاية الأولية، بمشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين في الرعاية الصحية.

وتضمّن برنامج تحسين مهارات الصحة النفسية للعام 2022 خمس ورش عمل تفاعلية حضورية وشخصية للمساعدة على تزويد أطباء الرعاية الأولية وطواقم التمريض ومنسقي الرعاية بأدوات وتقنيات علاجية عملية في مجال الطبّ السلوكي، فيما تم منح المشاركين شهادات واعتمادات التعليم الطبي المستمر ذات الصلة بعد استكمال البرنامج بنجاح، وعقب الخضوع للتقييم النهائي.

وأوضحت المدير التنفيذي لقطاع منشآت الرعاية الصحية في دائرة الصحة - أبوظبي، هند مبارك الزعابي، أن الدعم الذي تقدمه الدائرة لمثل هذه البرامج التدريبية يأتي تماشياً مع جهود الدائرة المستمرة للحفاظ على صحة أفراد مجتمع أبوظبي النفسية والبدنية، وذلك من خلال الارتقاء بمستوى مهارات القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية في أبوظبي.

وقالت الزعابي: "ندرك اليوم أكثر من أي وقت مضى أهمية الصحة النفسية وتأثيرها على المدى البعيد على المجتمعات، وبصفتنا الجهة التنظيمية للقطاع الصحي في أبوظبي، نلتزم بمواصلة تحسين جودة حياة سكان الإمارة، وتمكين مقدمي الرعاية الصحية لضمان تحقيق منظومة رعاية صحية متكاملة، توفّر خدمات متميزة وفق أعلى المعايير العالمية".

من جانبها أكدت مديرة الدورة واختصاصية علم النفس السريري المعتمدة ومديرة الاستشارة المساعدة في المركز الصحي في جامعة نيويورك أبوظبي، الدكتورة فيدرانا ملادينال، أن برنامج تحسين الصحة النفسية ، يتوافق مع الخطة الاستراتيجية لدائرة الصحة التي تعمل على تلبية احتياجات الرعاية الصحية النفسية في الإمارة؛ منوهة إلى أنه يساهم في دمج خدمات الرعاية الصحية النفسية في مراكز الرعاية الأولية المزدحمة.

وأشارت إلى أن المركز الصحي بجامعة نيويورك أبوظبي، يتّبع نموذج تقديم الرعاية الصحية الشامل، عبر دمج رعاية الصحة النفسية المتخصصة في الرعاية الأولية للطلاب.

وتضمن جدول البرنامج جلسات حضورية شخصية مع قراءة المادة المطلوبة، والمشاركة في مناقشات الحالات الواقعية، والتقييم الكتابي النهائي، ومن موضوعات البرنامج "جائحة المرض النفسي والحاجة إلى نموذج متكامل للرعاية"، و"العلاج السلوكي المعرفي المخفَّف للاكتئاب"، و"تقييم مخاطر الانتحار وإيذاء النفس وتخطيط الحفاظ على السلامة"، و"الرعاية الذاتية والوقاية من الإرهاق لممارس الرعاية الأولية" وغيرها، وهو يشتمل على الإشراف والمتابعة ما بعد استكمال البرنامج.

وأوضح مدير إدارة التعليم في شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، الدكتور غانم علي الحسّاني، أن أطباء الرعاية الأولية أول جهة يقصدها المرضى لطلب المساعدة، لذلك وجب تزويدهم بالأدوات اللازمة لتوجيه عملية اتخاذهم القرارات المناسبة بمجرد ملاحظتهم تدهوراً في سلوك المريض، لافتاً إلى أنه من هذا المنطلق تضمنت كل جلسة في برنامج تحسين مهارات الصحة النفسية للعام 2022، والذي قُدَّم من قبل خبراء في القطاع؛ وحدات تعليمية تركز على موضوع الطب السلوكي المعتمد على الكفاءة العالية، إلى جانب الأنشطة التفاعلية، والتعلّم باستخدام تمثيل الأدوار.

وأفاد بأن هذا البرنامج يساعد أطباء الرعاية الأولية في الحصول على الموارد اللازمة لتشخيص حالات الصحة النفسية مبكراً قبل أن تسبب المزيد من المضاعفات للمريض".