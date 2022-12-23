%79.3 من سكان دبي في سن العمل

كشفت هيئة الصحة في دبي أن 79.3% من سكان الإمارة لايزالون في سن العمل، وتحديداً في المرحلة العمرية بين 20 و59 عاماً، ما يشير إلى أن مجتمع دبي فتي وينمو باستمرار.

وأوضحت الهيئة، في تقرير حديث صادر عنها، أن عدد سكان دبي بلغ ثلاثة ملايين و478 ألفاً و300 نسمة، نهاية العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 67 ألفاً و100 نسمة، مقارنة بعام 2020، وبمعدل نمو خام بلغ 20 فرداً لكل 1000 من السكان.

وبلغت نسبة الذكور في المجتمع 69% مقابل 31% من الإناث، وهي نسبة النوع للعام السابق نفسها.

وتابعت أن نسبة الأطفال في المجتمع في الفئة العمرية دون الـ14 عاماً، بلغت ما يعادل 14.9%، منهم 5.3% تحت سن الـ5 سنوات.

كما أظهرت إحصاءات الهيئة أن 58.5% من السكان في الفئة العمرية بين 25 و44 عاماً، نتيجة زيادة عدد السكان في هذه الفئة العمرية، مع التأكيد على تشابه النسبة مع نسبة عام 2020.

وأضافت أن عدد السكان في الفئة العمرية 60 عاماً فما فوق، بلغ 2.4% من إجمالي السكان، ما يشير إلى أن مجتمع دبي فتي وشاب، وينمو باستمرار، وتزداد فيه أعداد الذكور في الفئات العمرية كافة، ماعدا الفئة العمرية من 5 إلى 9 سنوات.

وأوضحت الهيئة أن نسبة السكان في سن العمل، في الفئة العمرية بين 20 عاماً و59 عاماً، بلغت 79.3%، وهي أقل قليلاً من نسبة عام 2020 التي بلغت 79.4%.

وأكدت أنها تبذل جهودها للوصول إلى نظام صحي بمعايير عالمية، ومن أجل تحقيق رؤية القيادة في قطاع الرعاية الصحية، وجعل دبي وجهة رائدة للرعاية الصحية من خلال تبنّي نماذج الرعاية المبتكرة والمتكاملة وتعزيز المشاركة المجتمعية.

وكشفت إحصاءات الهيئة عن رصد زيادة في عدد السكان عام 2021 بلغت 67 ألفاً و100 نسمة، بمعدل تغير سنوي بلغ %2.0. وبلغ معدل المواليد الخام 9.2 مواليد لكل 1000 من السكان. 58.5 % من سكان دبي تراوح أعمارهم بين 25 و44 عاماً. 3.4 ملايين نسمة عدد سكان دبي نهاية العام الماضي.