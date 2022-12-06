3 مخالفات خطرة تسبب حوادث الدراجات النارية

أفاد مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة عجمان، المقدم سيف عبدالله الفلاسي، بأن هناك ثلاث مخالفات خطرة تؤدي إلى وقوع حوادث الدراجات النارية، هي: القيادة بسرعة زائدة، وعدم الالتزام بخط السير الإلزامي، والتجاوز بصورة خطرة، لافتاً إلى أن تلك الحوادث ينتج عنها إصابات بليغة وقد تؤدي إلى الوفاة في أحيانٍ كثيرة، داعياً سائقي الدراجات النارية للالتزام بالإرشادات المرورية الخاصة بسيرها على الطرق العامة لضمان سلامتهم.

وقال الفلاسي لـ«الإمارات اليوم»، إن عدداً من سائقي الدراجات النارية لا يتبعون الإرشادات القانونية الخاصة بالسير على الطرق العامة والتي قد تؤدي بدورها إلى وقوع حوادث بليغة ينتج عنها إصابات شديدة أو وفيات، موضحاً أن من أبرز المخالفات الخطرة للدراجات النارية القيادة بسرعة زائدة، وعدم الالتزام بخط السير الإلزامي، والتجاوز بصورة خطرة، وهي جميعها سلوكيات قد تودي بحياة سائق الدراجة النارية.

وأضاف أن جدول المخالفات والغرامات والنقاط المرورية الذي تضمنه القرار الوزاري رقم 178 لعام 2017، حدد تلك المخالفات وجزاءاتها، حيث نصت المادة 31 على عقوبة التجاوز بصورة خاطئة وهي 600 درهم غرامة وست نقاط مرورية، كما أوضحت المادة 42 أن التجاوز من ناحية كتف الطريق يعرض سائق المركبة لغرامة 1000 درهم وست نقاط مرورية، كما نصت المادة 44 على أن التجاوز في مكان ممنوع فيه التجاوز يعرض مرتكبه لغرامة 600 درهم.

وأشار مدير إدارة المرور والدوريات بعجمان، إلى أن المادة 34 حددت عقوبة تجاوز السرعة المقررة بما يزيد على 80 كم/ الساعة بغرامة 3000 درهم و23 نقطة مرورية وحجز المركبة 60 يوماً، فيما ذكرت المادة 35 أن تجاوز السرعة المقررة بما يزيد على 60 كم/ الساعة يعرض مرتكبها لغرامة 2000 درهم و12 نقطة مرورية وحجز المركبة 30 يوماً، بينما أفادت المادة 36 بأن تجاوز السرعة المقررة بما لا يزيد على 60 كم/ الساعة يعرض لغرامة 1500 درهم وست نقاط مرورية وحجز المركبة 15 يوماً.

ولفت إلى أن من بين المخالفات التي تتسبب في تفاقم حوادث الدراجات النارية، عدم الالتزام بارتداء الزي الواقي للسائق والراكب، وأبرزها الخوذة، حيث حددت المادة 81 من جدول المخالفات غرامة 500 درهم في حال عدم ارتدائها من كلا الراكبين، ويضاف إليها أربع نقاط مرورية في حال كان السائق لا يرتديها، موضحاً أن المادة 86 من الجدول نصت على أن عدم الالتزام بخط السير الإلزامي يعرض سائق الدراجة النارية لغرامة 400 درهم.

وقال الفلاسي، إن الدراجة النارية حينما تصطدم بسيارة ينتج عنه تدهور لحالة سائقها وإصابات بليغة، وهنا ننصح بالالتزام بالعلامات الإرشادية وعدم القيادة بتهور، والالتزام بخط السير الإلزامي، مشيراً إلى أن إدارة المرور والدوريات بعجمان أطلقت مبادرة «التوصيل الآمن» وتضمنت إعطاء إرشادات توعية في مجال الضبط المروري والسلامة على الطرق؛ ما أسهم في تراجع واضح لحوادث الدراجات النارية.

من بين المخالفات التي تتسبب في تفاقم حوادث الدراجات النارية، عدم الالتزام بارتداء الزي الواقي للسائق والراكب.

تجاوز السرعة المقررة يعرّض مرتكبه لغرامة تصل إلى 3000 درهم و23 نقطة سوداء.