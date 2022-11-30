«تنفيذي الشارقة» يعتمد خفض قيمة المخالفات المرورية 50%

اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50% من قيمتها، مع إلغاء النقاط المرورية وحجز المركبات باستثناء المخالفات المرورية المشددة، وذلك لمدة 51 يوم عمل بدءاً من أول ديسمبر حتى 20 من يناير المقبلين، وذلك بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ51.

كما اعتمد المجلس مشروع تطوير مداخل ومخارج للطريق الخدمي لشارع المدام - البداير بكلفة سبعة ملايين درهم، والمتضمن تنفيذ المزيد من المداخل والمخارج، وتوفير مسارات للتباطؤ والتسارع، وتطوير المواقف الجانبية بما يخدم المحال التجارية كافة ويدعم الحركة السياحية والتجارية فيها.

واطلع المجلس على عدد من مقترحات دعم القطاع العقاري بالمزيد من التسهيلات وتطوير الخدمات الحكومية، وبما يوفر للمستثمرين والملاك إجراءات ميسرة تواكب النمو والإقبال الكبير على القطاع العقاري.

من جانبها أفادت القيادة العامة لشرطة الشارقة بأنها باشرت اتخاذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ قرار تخفيض قيمة المخالفات المرورية 50% في الوقت المحدد، ويشمل ذلك جميع المخالفات المسجلة قبل تاريخ ‏الأول من ديسمبر، فيما عدا المخالفات المشددة، إلى جانب إلغاء حجز المركبات، وإلغاء النقاط المرورية المترتبة على كل المخالفات.

ودعت القيادة العامة لشرطة الشارقة السائقين وأصحاب المركبات للاستفادة من قرار خفض المخالفات وتسوية الأوضاع، موضحة أن خدمة تسديد المخالفات متوافرة عبر تطبيق شرطة الشارقة (Sharjah Police) وتطبيق وزارة الداخلية (MOI UAE)، إلى جانب أجهزة (سهل) المنتشرة في مراكز الشرطة والمراكز التجارية في الإمارة.