مكتوم بن محمد يستقبل رئيس شركة كيه بي ام جي للخدمات المالية

استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بيل توماس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "كيه بي ام جي"، أحد أكبر المؤسسات العالمية المتخصصة في مجال الخدمات المالية.



ورحّب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم برئيس شركة "كيه بي ام جي" في مستهل اللقاء الذي جرى في مركز دبي المالي العالمي حيث جرى استعراض تطور الشراكة التي تجمع بين دولة الإمارات والشركة العالمية المسجلة لدى سلطة دبي للخدمات المالية، والتي عززت وجودها في الإمارة، لإدارة أعمالها وخدمة عملائها في منطقة الشرق الأوسط.



وتم خلال اللقاء استعراض أنشطة الخدمات المالية التي تتخصص فيها الشركة وتقدمها لعملائها في دولة الإمارات وكذلك المنطقة، حيث أكد سموه حرص الدولة على تطوير روابطها مع مجتمع المال والأعمال العالمي بإمداد مختلف مكوناته بكل المقومات المؤهلة للتميز، سعياً لتحقيق المزيد من النجاحات المشتركة، واستناداً إلى مجموعة من المعطيات التي تضمن مزيداً من الازدهار للشراكات القائمة والإسهام في توسيع نطاقها وإيجاد المزيد منها.



ونوّه سموه خلال اللقاء بعمل حكومة دبي المستمر على تطوير البيئة القانونية والتنظيمية للإمارة وفق أرقى المعايير العالمية، والارتقاء بما تقدمه من ممكنات لمجتمع الأعمال وفي مقدمتها البنية التحتية عالية الاعتمادية والتشريعات المواكبة للمتغيرات العالمية المتسارعة، وبما يتيح للشركات والمجموعات المالية توسيع نطاق أعمالها واكتشاف آفاق جديدة للنمو والنجاح في سوق سريع التطور والنمو.



من جهته، أعرب رئيس شركة كيه بي ام جي عن كامل تقديره لدولة الإمارات وما تمثله كشريك استراتيجي وسوق محوري في المنطقة، وتطلعه لأخذ هذه الشراكة إلى مستويات أعلى خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن دبي، بما تتمتع به من قدرات ومكانة متميزة كمركز رئيسي للخدمات المالية في المنطقة، تفتح المجال أمام الشركات والمؤسسات العالمية العاملة في هذا المجال لتنمية أعمالها وتوسيع نطاق خدماتها في المنطقة.



كما أكد اعتزازه بعلاقات التعاون مع دبي، وتطلعات الشركة إلى الارتقاء بالتعاون بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.



وتتنوع الخدمات التي تقدمها شركة كيه بي ام جي، حيث تقدم خدماتها المالية عبر شبكة من الشركات في نحو 145 دولة حول العالم.



حضر اللقاء، معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، وسعادة عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي.