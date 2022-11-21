"الموارد البشرية لحكومة دبي" تعتمد عطلة يوم الشهيد وعيد الاتحاد الـ51

أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن عطلة يوم الشهيد وعيد الاتحاد الــ51 لدولة الإمارات العربية المتحدة، للهيئات والدوائر والمؤسسات بحكومة دبي، ستبدأ يوم الخميس الأول من شهر ديسمبر، وحتى يوم السبت الثالث من شهر ديسمبر 2022، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الإثنين الموافق 5 ديسمبر 2022.

واستثنى التعميم الذي أصدرته دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، الهيئات والدوائر والمؤسسات التي لديها موظفين يعملون بتظام المناوبات، أو ممن ترتبط وظائفهم بخدمة الجمهور أو إدارة مرافق الخدمات العامة، حيث تُقرر كل جهة مواعيد العمل لهذه الفئات من الموظفين بما يتناسب مع متطلباتهم التشغيلية، وضمان حسن سير العمل بمرافق الخدمات العامة بانتظام واطراد خلال أيام العطلة.

وبهذه المناسبة رفعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإلى إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها بهاتين المناسبتين، سائلة الله العلي القدير أن يعيدهما على دولة الإمارات بالخير واليمن والبركات.