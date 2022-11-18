"اليوم الوطني العماني" يتصدر "تويتر".. "من إمارات الخير إلى الشقيقة عمان.. رسالة حب وسلام"

تصدر وسم #اليوم_الوطني_العماني_52 موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قائمة المواضيع الأكثر تداولا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني العماني الـ 52.

وفي هذه المناسبة تداول الوسم مواطنون ومقيمون على أرض الإمارات، وأوصلوا من خلاله تهانيهم وأمنياتهم لسلطنة عمان الشقيقة في يومها الوطني، بدوام الرخاء والأمن والأمان والازدهار.

وهنأ المغردون السلطنة في عيدها الوطني، متمنين لعمان حكومة وشعبا دوام الأمن والأمان والأفراح في البلاد، فقال أحد المغردين: "كل عام و #سلطنة_عمان الشقيقة بخير وأمن وعز وتقدم.. حفظ الله السلطان هيثم بن طارق والشعب العماني الشقيق".

وقال آخر: "كل عام وأهلنا وأحباءنا وجيراننا في سلطنة عمان بخير وصحة وعافية وأمن وآمان.. عسى أيامكم كلها أفراح يارب العالمين".

وعبر المغردون من خلال الوسم عن العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين، الإمارات وعمان، على مختلف الأصعدة، كما عبروا عن مشاعر المحبة والإخاء التي تجمع بين الشعبين الإماراتي والعماني، فقالت إحدى المغردات: "نبارك للأشقاء في سلطنة عمان فرحتهم بالیوم الوطني الـ52. #عمان_منا_ونحن_منهم ومعاً نواصل على قلب واحد تحت راية الأخوة والمنجزات الراسخة وفي ظل القيادة الحكيمة للإمارات وعُمان.. كل عام والسلطنة الشقيقة في ريادة وعزٍ وأمان".

وقال آخر: "الإمارات وسلطنة عمان، علاقات متجذرة، وروابط أخوة تربط الشعبين منذ الأزل.. من إمارات الخير إلى عمان السلام.. رسالة حب وسلام للشعب العماني الشقيق.. بمناسبة اليوم الوطني العماني 52".

من جانبهم أشاد مغردون بالاحتفالات التي تقيمها دولة الإمارات بمناسبة اليوم الوطني العماني، مشيرين إلى أنها تعكس الرؤية المشتركة والواحدة بين البلدين، فقال احدهم "إماراتنا تشارك سلطنة عُمان احتفالاتها بيومها الوطني ال52 تحت شارع #عمان_منا_ونحن_منهم وذلك الاحتفال يعكس تميز العلاقات بين البلدين بأنها تاريخية ممتدة ذات حاضر مشترك ورؤية مستقبلية واحدة".

وشارك العديد من المغردين صورا ومقاطع فيديو تتنقل جزءا من الاحتفالات التي أقامتها الإمارات بمناسبة اليوم الوطني العماني، ومنها مقطع فيديو لبرج خليفة وهو يتوشح بعلم السلطنة كجانب من الاحتفالات التي تقيمها الدولة في هذه المناسبة.

كما أطلق مغردون شعار #عمان_منا_ونحن_منهم، تعبيرا منهم عن الأخوة الراسخة التي تربط الشعبين العماني والإماراتي، فقال أحدهم: "عمان منا ونحن منهم.. كل عام وانتم بخير أهل السلطنة".

وفي سياق متصل هنأت العديد من الجهات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، في حساباتها الرسمية على "تويتر"، السلطنة وشعبها باليوم الوطني، متمنين لها دوام التقدم والاستقرار والرخاء.