مركز أبوظبي الوطني للمعارض يستضيف 4 فعاليات في وقت واحد الأسبوع الجاري

يستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض الأسبوع الجاري 4 فعاليات، منها فعاليات كبرى تستقطب مجموعة كبيرة من الزوار والعارضين من مختلف دول العالم، بما يتماشى مع جهود مجموعة أدنيك في نقل وتوطين المعرفة وتطوير الكفاءات في مختلف المجالات.

وتعكس الأجندة الحافلة مقومات مركز أبوظبي الوطني للمعارض الذي يتمتع بالمرونة الكافية والقادرة على استضافة طيف واسع من الفعاليات ويعد مركز ابوظبي للمعارض أكبر مركز معارض في منطقة الشرق الأوسط بمساحات مخصصة للعروض تتجاوز الـ 152 ألف متر مربع ويوظف أحدث المواصفات العالمية المتخصصة لتلبية وتجاوز تطلعات الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، ويوفر فريق عمل متكامل يضم خبرات عالمية تقدم حزم من الخدمات المتخصصة في إقامة الفعاليات وبناء منصات العروض.

وتشمل الفعاليات التي يستضيفها المركز هذا الأسبوع، قمة التنقل وتعليم القيادة 2022 الذي يقام في الفترة 14-16، وتجمع القمة العديد من خبراء التنقل العالميين والذين يتشاركون الاهتمام ذاته في مجال التوعية بالسلامة المرورية وتطوير حلول القيادة المستدامة.

ويستضيف المركز معرض توظيف، والذي يقام 2022 في الفترة 14-16 نوفمبر، ويعد المعرض نصة التوطين الرائدة في دولة الإمارات التي تتيح للجهات والشركات الحكومية والخاصة طرح مئات الوظائف للمواطنين الباحثين عن عمل.

ويستضيف المركز أيضاً في الفترة من 15- 17 نوفمبر الكونغرس العالمي للإعلام الذي يعقد تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة تحت شعار "صياغة مستقبل قطاع الإعلام" بمشاركة ما يزيد على 1200 من قيادات ورواد قطاع الإعلام والمتخصصين والمؤثرين والخبراء ورموز الفكر في المنطقة والعالم يمثلون 6 قارات.

كما سيشهد المركز في خلال هذا الأسبوع، حفل تخريج طلاب وطالبات كليات التقنيات العليا في أبوظبي في الفترة 16- 17 نوفمبر.