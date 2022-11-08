شرطة دبي تعلن عن حوافز تشجيعية للسائقين الملتزمين .. ومواطنة تفوز بالجائزة الكبرى

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أعلنت شرطة دبي فوز 4600 سائقاً بجوائز النقاط البيضاء من إجمالي 244 ألف و446 سائقاً مثالياً لم يرتكبوا أي مخالفات مرورية خلال العام الماضي بارتفاع نسبته 2257% عن عدد السائقين الملتزمين في الدورة الأولى من الجائزة عام 2013.

وكشفت عن حزمة من الجوائز التحفيزية للسائقين الملتزمين، بالإضافة إلى جوائز عينية للفائزين وذلك خلال حفل تكريم لرعاة نظام النقاط البيضاء، وسحب الجائزة الكبرى "سيارة" التي فازت بها المواطنة الإماراتية مريم يوسف محمد يوسف البلوشي كما فازت مواطنة أخرى شيخة محمد عبدالله بن طوق المري بجائزة أفضل سائق شاب ضمن مبادرة "الشباب أمانة.

وقال القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري إن نظام النقاط البيضاء هي إحدى المبادرات المجتمعية لشرطة دبي في سبيل تحقيق الهدف الاستراتيجي في خفض وفيات الحوادث، ورفع مستوى الالتزام باللوائح والقوانين المرورية بما ينعكس بصورة إيجابية على توفير أعلى مستويات الأمن والسلامة لكافة شرائح المجتمع ومُستخدمي الشوارع.

وأضاف المري لـ"الإمارات اليوم" ان نظام النقاط البيضاء يمثل فرصة لكل مقيم ومواطن في إمارة دبي لديه رخصة قيادة في أن يشارك ويحظى بفرصة الفوز، وقبل ذلك أن يكون قدوة لغيره من أفراد المجتمع بالتزامه وحرصه على سلامته، وحياة الآخر، وتعزيزاً لاستراتيجية شرطة دبي بتوفير طرق آمنة بالإمارة.

ونوه بالدور الوطني لرجل الأعمال خلف الحبتور الراعي الرسمي للجائزة، مؤكداً أن شراكته للنظام منذ إطلاقه كان لها دور بارز في تعزيز سلامة وأمن الطريق، وتحفيز السائقين على الالتزام.

من جهته قال مدير الإدارة العامة للمرور بالنيابة في شرطة دبي العميد جمعة سالم بن سويدان إنه تم استحداث جوائز النقاط البيضاء المرورية أول مرة على مستوى المنطقة، كنظام حديث غير تقليدي تشارك فيه جميع الفئات المجتمعية لتكريم وتحفيز السائقين المتميزين الملتزمين بالقوانين واللوائح المرورية والقيادة بالصورة الآمنة وتلافي أخطاء الآخرين، وإيجاد بيئة مرورية آمنه يرتفع فيها مستوى الإحساس بالأمن على الطريق من جميع مستخدميه.