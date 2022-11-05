«صحة أبوظبي» تحذر من مكمل غذائي للتخسيس يؤدي إلى السرطان

حذرت دائرة الصحة في أبوظبي من استخدام المكمل الغذائي «Weight Rapid Loss Capsule» وهو عبارة عن كبسولات بغرض خسارة الوزن، ويمكن شراؤها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن هذا المنتح يحتوي على مادة الفينول فيثالين والتي أظهرت مخاطر مسرطنة محتملة.

وتفصيلاً، أكدت الدائرة في تعميم أصدرته، أن نتائج التحليل المخبرية للمكمل الغذائي أثبتت أن المنتج يحتوي على مادة الفينول فيثالين المحظورة غير معلن عنها، والتي تصنفها إدارة الغذاء والدواء الأميركية بـ«غير معترف بها عموماً على أنها آمنة وفعالة وذلك بعد أن أشارت الدراسات إلى أن الفينول فيثالين أظهرت مخاطر مسرطنة محتملة، كما وجد أن الفينول فيثالين سام للجينات حيث يمكن أن يتسبب بتلف أو حدوث طفرات في الحمض النووي».

وأشارت الدائرة إلى أن المكمل الغذائي غير مسجل لدى وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ويحتوي على نمو ميكروبي أعلى من الحدود المسموح بها، وثبت تداوله من قبل بائعين عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، مشددة على خطورة استخدام هذا المنتج.

وأكدت الدائرة أن المكملات الغذائية لتخفيض الوزن تحتوي على مكونات مثل الأعشاب والألياف، والمعادن بكميات وتركيزات مختلفة، وتتوافر في الأسواق بأشكال صيدلانية متعددة مثل الأقراص والكبسولات والسوائل والمساحيق.

وأشارت إلى لجوء أشخاص إلى استخدام مكملات تخفيض الوزن وسيلة سريعة للتخلص من الوزن الزائد دون تكبد عناء الالتزام بحمية غذائية أو اتباع نظام رياضي، على الرغم من عدم وجود معرفة كافية لديهم بمكوناتها وما يمكن أن تسببه من مخاطر وأضرار صحية خصوصاً مع زيادة انتشارها في الآونة الأخيرة.