إنقاذ 11 شخصاً في جبال المنطقة الشرقية خلال العام الجاري

تمكّنت الفرق الأمنية في إمارة الفجيرة ومدينة كلباء التابعة للشارقة، بالتعاون مع المركز الوطني للبحث والإنقاذ، من تقديم الإخلاء الطبي لـ11 شخصاً تعرضوا للضياع أو التعب الشديد، أثناء تسلقهم الجبال في المنطقة الشرقية، منذ بداية العام الجاري، من بينها عمليتا إنقاذ لاثنين من كبار المواطنين.

وتشكل الحوادث الجبلية محط اهتمام الجهات الحكومية، التي تسعى بشكل جدي لتقليل الحوادث الجبلية، من خلال خطط واستراتيجيات تتمثل في تأهيل الكوادر لأداء مهام الإنقاذ في المناطق الوعرة، نظراً لاعتبار جبال المنطقة الشرقية الوجهة المفضّلة لكثير من جامعي العسل الجبلي، والسياح والزوار من داخل الدولة وخارجها، كما تجتذب هواة رياضة تسلق الجبال والقمم، وهواة المشي على الأقدام في الطرق الوعرة (الهايكنج)، وهواة التخييم.

ورصدت «الإمارات اليوم» الحوادث الجبلية خلال العام الجاري، التي بلغت سبعة حوادث، تمثلت في تنفيذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ، بالتنسيق مع عمليات شرطة كلباء، مهمة إنقاذ وإخلاء طبي لمصاب من الجنسية اللبنانية، من متسلقي الجبال، بعد أن تعرّض لإصابة في الساق، إثر سقوطه في منطقة جبلية في وادي الحلو، في فبراير الماضي.

كما تمكن المركز، بالتنسيق مع عمليات شرطة دبا الفجيرة، من التعامل مع ثلاثة حوادث جبلية في مارس الماضي، تمثلت في إنقاذ فتاة من جنسية خليجية، تبلغ 28 عاماً، إثر تعرّضها لإصابة خلال وجودها في منطقة جبلية بدبا الفجيرة، إضافة إلى تنفيذ مهمة إنقاذ لأحد كبار المواطنين (88 عاماً) في جبال دبا الفجيرة، بعد تعرّضه لإرهاق وتعب شديدين في أعلى قمة جبل بالمنطقة خلال الظهيرة، إضافة إلى العثور على خمسة مفقودين (أربعة من الجنسية الهندية وأميركي) في جبل العجوزة بمنطقة السبت التابعة لإمارة الفجيرة، بعد أن ضلوا طريقهم، وحوصروا بين الجبال الشاهقة، أثناء ممارسة هواية تسلق الجبال في موقع يصعب الوصول إليه، ما أدى إلى إصابتهم بالإعياء الشديد.

وفي أكتوبر الجاري، تم تسجيل ثلاثة حوادث جبلية، تعامل معها المركز الوطني بحرفية وسرعة عاليتين، إذ تم تنفيذ مهمة إنقاذ جبلي وإخلاء طبي لشخص يعاني صعوبة في التنفس وإرهاقاً شديداً، أثناء ممارسته رياضة تسلق الجبال في منطقة كلباء، وقامت الفرق بإخلاء المريض من على قمة الجبل، ونقله إلى مستشفى كلباء لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى المركز في الحادث الثاني من شهر أكتوبر بلاغاً لشخص في حالة فقدان وعي، إثر الإرهاق الشديد، ويعاني حالة إغماء، إذ تمكن فريق البحث والإنقاذ من إخلاء المريض من موقعه، ونقله إلى مستشفى دبا الفجيرة التابع لإمارة الفجيرة لتلقي العلاج اللازم.

وكانت مهمة الإخلاء الطبي والإنقاذ الأخيرة لمواطن، يبلغ من العمر 64 عاماً، يعاني حالة إرهاق وتعب شديد، وإصابات متفرقة في الجسم، بعد سقوطه من أعلى جبل مبرح في إمارة الفجيرة.