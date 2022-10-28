شرطة الشارقة تضبط 1111 متسولاً وبائعاً جائلاً خلال 10 أشهر 

ألقت فرق مكافحة التسول التابعة للقيادة العامة لشرطة الشارقة القبض على 1111 متسولاً وبائعاً جائلاً (875 رجلاً و236 امرأة) من جنسيات مختلفة خلال 10 أشهر، ضمن جهودها للحد من ظاهرة التسول التي تنشط من فترة إلى أخرى، واستعطاف أفراد المجتمع، والاستيلاء على أموالهم من دون وجه حق.

وأكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة، أن المتسولين يستغلون عطاء الناس، ورغبتهم في فعل الخير، ويختلقون حيلاً واهية ومضللة، من أجل استمالة عطف أفراد المجتمع للحصول على المال، مثل ادعاء المرض، والحاجة إلى الدواء والعلاج، ويظهر بعضهم أوراقاً وشهادات طبية غير صحيحة، للتحايل على فاعلي الخير، فضلاً عن أن البعض يمارس أعمال التسول عن طريق بيع منتجات مغشوشة ومقلدة أو طلب الطعام نقداً، محذرةً من التعامل مع تلك الفئات أو غيرها من الباعة الجائلين، مؤكدة أن الدولة وضعت قنوات رسمية للأعمال الخيرية، لضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها.

وأضافت أن حملات مكافحة التسول مستمرة، من قبل فرق مختصة تعمل خلال الساعة، لمتابعة الظواهر السلبية والحد منها، وأن جهودها في هذا الجانب أسهمت في خفض الجريمة على مستوى الإمارة، والحد من السلوكيات التي تعطي انطباعاً سلبياً عن المجتمع، لافتة إلى أن عمليات مكافحة التسول تعد من أولويات شرطة الشارقة الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان، وتحقيق جودة الحياة الأمنية لمجتمع الإمارات.

ودعت شرطة الشارقة أفراد المجتمع إلى الإسهام في القضاء على هذه الظواهر من منطلق المسؤولية المجتمعية، بالتبرع عبر الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعتمدة، والتعاون مع الأجهزة الأمنية بالإبلاغ الفوري عن أي متسول يتم رصده في أي موقع على الرقم المجاني (901) أو عبر الموقع الإلكتروني للقيادة العامة لشرطة الشارقة www.shjpolice.gov.ae أو عبر التطبيق الذكي لشرطة الشارقة «Sharjah Police».